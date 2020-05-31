2020-05-31T11:03:39+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 31 мая 2020 года выросло до 98 человек

За последние сутки в местных больницах скончались еще пять пациентов
Юлия ИСАЕВА
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За последние сутки в регионе скончались еще пять человек с коронавирусомЗа последние сутки в регионе скончались еще пять человек с коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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В нижегородских больницах скончались еще пять пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, общее число умерших с COVID-19 в регионе увеличилось до 98 человек.

При этом у всех зараженных, которые скончались, течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями. По словам заместителя губернатора Давида Мелика-Гусейнова, сейчас важно разобраться в подробностях каждого летального исхода.

В настоящий момент в медицинских учреждениях проходят лечение еще более 2,2 тысячи жителей Нижегородской области. Еще у 3 779 человек коронавирус протекает бессимптомно или в легкой форме - они находятся на дому.

- Нам удается выявлять таких заболевших благодаря большим объемам тестирования. Однако дальнейшая ситуация очень сильно зависит от того, насколько серьезно нижегородцы будут относиться к режиму самоизоляции, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

КСТАТИ

Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области постепенно приближается к отметке в 10 тысяч человек. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 301 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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