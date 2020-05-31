Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 31 мая 2020 года: Выявлен 301 новый случай заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области постепенно приближается к отметке в 10 тысяч человек. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 301 человека, сообщает стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 был зафиксирован у 9 834 жителей региона. По числу новых зараженных Нижегородская область остается в топ-5 регионов России. В лидерах по-прежнему Москва (2 595), Московская область (757) и Санкт-Петербург (369).

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призывает жителей быть бдительными и соблюдать режим самоизоляции, поскольку относительно высокий порог заболеваемости в регионе пока еще сохраняется.

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