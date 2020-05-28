2020-05-28T18:22:53+03:00
Общество

Когда откроют поликлиники в Нижнем Новгороде в 2020 году: Возобновление приема будет постепенным

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородские поликлиники постепенно возобновляют плановый прием пациентов со следующей недели. Как сообщили в пресс-службе облправительства, соответствующие изменения внесены в губернаторский указ о режиме повышенной готовности.

- Я поручил региональному минздравоохранения разработать инструкции для постепенного восстановления плановой поликлинической медпомощи при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, - заявил глава региона Глеб Никитин.

Уже проводится инструктаж медработников, а также закупаются средства индивидуальной защиты для сотрудников поликлиник.

Вместе с тем губернатор Нижегородской области признался, что говорить о втором этапе снятия ограничений пока говорить преждевременно. Хотя система здравоохранения довольно хорошо подготовилась к приему и лечению больных с COVID-19.

- Мы будем внимательно следить за дальнейшей эпидемиологической ситуацией, за тем, какова статистика в разных районах, чтобы не допустить дополнительных вспышек заболевания. Но многое зависит от самих жителей, - добавил чиновник.

Напомним, плановое посещение поликлиник Нижегородской области было запрещено почти два месяца назад. С 30 марта 2020 года в регионе оказывается только экстренная медпомощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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