Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 27 мая 2020 года составило 8504 человека

В Нижегородской области продолжает увеличиваться количество зараженных коронавирусной инфекцией. Только за прошлые сутки в регионе было выявлено 228 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом увеличилось до 8504 человек.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что 30 % от общего числа заболевших коронавирусной инфекцией уже выздоровели, что не может не обнадеживать.

- Однако это не повод расслабляться. У нас сохраняется достаточно высокий порог заболеваемости – по итогам верификации в Нижегородской области ежедневно прибавляется более 200 случаев. Поэтому всем жителям по-прежнему необходимо соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности, - подчеркнул губернатор.

Число умерших от коронавируса в Нижегородской области увеличилось до 72 человек – за последние сутки было зарегистрировано еще семь летальных случаев.

КСТАТИ

Под каждым новым постом на странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в «Инстаграм» разворачиваются дискуссии и беседы. Конечно, за последние два месяца все вопросы от жителей на 99% касаются пандемии коронавируса. Больше всего люди ждут отмены QR-кодов и полного снятия ограничений, чтобы вернуться к полноценной жизни. Вечером 25 мая Глеб Никитин ответил в комментариях на самые популярные вопросы и предложения (подробнее).

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