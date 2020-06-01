Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 1 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Утром 1 июня 2020 года стало известно, что за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 315 жителей Нижегородской области. С начала эпидемии общее число зараженных уже перешагнуло отметку в 10 тысяч человек, 3,8 тысячи из которых выздоровели.
Больше всего пациентов с COVID-19 проживают в Нижнем Новгороде - в областном центре зарегистрировано уже 5 027 случаев. Остальные 5 122 случая подтвердились в разных районах и городских округах региона. При этом лидерский состав антирейтинга не меняется уже несколько недель.
Коронавирус нашли у 721 жителя Павловского района, 411 жителей Дивеевского района и у 370 жителей Кулебакского района. Во всех этих районных центрах до сих пор действует карантин. Кроме того, ограничения введены и в Выксе - в районе насчитывается около ста зараженных.
- Если кто-то считает, что частичное снятие ограничений – это повод расслабиться и не соблюдать нормы безопасности, он глубоко ошибается. Я не хочу никого пугать, но такое безответственное отношение сразу же приводит к росту числа заболевших. От того, как вы будете сейчас соблюдать нормы безопасности, зависит не только ваше здоровье, но и здоровье ваших детей, родителей. Подумайте о том, что пренебрежение правилами может привести к тяжелым последствиям! Позаботьтесь о себе и своих близких, - призвал жителей губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 1 июня:
Ардатовский – 119 случаев
Арзамас – 126 случаев
Арзамасский – 31 случай
Балахнинский – 133 случая
Богородский – 317 случаев
Большеболдинский район – 24 случая
Большемурашкинский – 4 случая
Бор – 316 случаев
Бутурлинский – 19 случаев
Вадский – 6 случаев
Варнавинский район – 8 случаев
Вачский – 53 случая
Ветлужский – 2 случая
Вознесенский – 13 случаев
Володарский – 76 случаев
Воротынский – 14 случаев
Воскресенский – 45 случаев
Выксунский – 97 случаев
Гагинский – 19 случаев
Городецкий – 119 случаев
Д.Константиновский – 50 случаев
Дзержинск – 263 случая
Дивеевский – 411 случаев
Княгининский - 3 случая
Ковернинский – 10 случаев
Краснобаковский – 13 случаев
Краснооктябрьский – 144 случая
Кстовский – 295 случаев
Кулебакский – 370 случаев
Лукояновский – 50 случаев
Лысковский – 50 случаев
Навашинский – 116 случаев
Павловский – 721 случай
Первомайский – 12 случаев
Перевозский – 16 случаев
Пильнинский – 62 случая
Починковский – 181 случай
Семеновский – 213 случаев
Сергачский – 151 случай
Сеченовский – 51 случай
Сокольский – 11 случаев
Сосновский – 84 случая
Спасский – 30 случаев
Тонкинский – 2 случая
Тоншаевский – 14 случаев
Уренский – 25 случаев
Чкаловский – 19 случаев
Шарангский – 11 случаев
Шатковский – 80 случаев
Шахунский – 80 случаев
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 4 027 случаев
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе перешагнуло отметку в 10 тысяч человек - за последние сутки стало известно еще о 315 случаях. При этом 3 801 нижегородец уже полностью выздоровел. А число умерших пациентов увеличилось до 104 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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