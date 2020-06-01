Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 1 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Утром 1 июня 2020 года стало известно, что за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 315 жителей Нижегородской области. С начала эпидемии общее число зараженных уже перешагнуло отметку в 10 тысяч человек, 3,8 тысячи из которых выздоровели.

Больше всего пациентов с COVID-19 проживают в Нижнем Новгороде - в областном центре зарегистрировано уже 5 027 случаев. Остальные 5 122 случая подтвердились в разных районах и городских округах региона. При этом лидерский состав антирейтинга не меняется уже несколько недель.

Коронавирус нашли у 721 жителя Павловского района, 411 жителей Дивеевского района и у 370 жителей Кулебакского района. Во всех этих районных центрах до сих пор действует карантин. Кроме того, ограничения введены и в Выксе - в районе насчитывается около ста зараженных.

- Если кто-то считает, что частичное снятие ограничений – это повод расслабиться и не соблюдать нормы безопасности, он глубоко ошибается. Я не хочу никого пугать, но такое безответственное отношение сразу же приводит к росту числа заболевших. От того, как вы будете сейчас соблюдать нормы безопасности, зависит не только ваше здоровье, но и здоровье ваших детей, родителей. Подумайте о том, что пренебрежение правилами может привести к тяжелым последствиям! Позаботьтесь о себе и своих близких, - призвал жителей губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 1 июня:

Ардатовский – 119 случаев

Арзамас – 126 случаев

Арзамасский – 31 случай

Балахнинский – 133 случая

Богородский – 317 случаев

Большеболдинский район – 24 случая

Большемурашкинский – 4 случая

Бор – 316 случаев

Бутурлинский – 19 случаев

Вадский – 6 случаев

Варнавинский район – 8 случаев

Вачский – 53 случая

Ветлужский – 2 случая

Вознесенский – 13 случаев

Володарский – 76 случаев

Воротынский – 14 случаев

Воскресенский – 45 случаев

Выксунский – 97 случаев

Гагинский – 19 случаев

Городецкий – 119 случаев

Д.Константиновский – 50 случаев

Дзержинск – 263 случая

Дивеевский – 411 случаев

Княгининский - 3 случая

Ковернинский – 10 случаев

Краснобаковский – 13 случаев

Краснооктябрьский – 144 случая

Кстовский – 295 случаев

Кулебакский – 370 случаев

Лукояновский – 50 случаев

Лысковский – 50 случаев

Навашинский – 116 случаев

Павловский – 721 случай

Первомайский – 12 случаев

Перевозский – 16 случаев

Пильнинский – 62 случая

Починковский – 181 случай

Семеновский – 213 случаев

Сергачский – 151 случай

Сеченовский – 51 случай

Сокольский – 11 случаев

Сосновский – 84 случая

Спасский – 30 случаев

Тонкинский – 2 случая

Тоншаевский – 14 случаев

Уренский – 25 случаев

Чкаловский – 19 случаев

Шарангский – 11 случаев

Шатковский – 80 случаев

Шахунский – 80 случаев

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 4 027 случаев

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе перешагнуло отметку в 10 тысяч человек - за последние сутки стало известно еще о 315 случаях. При этом 3 801 нижегородец уже полностью выздоровел. А число умерших пациентов увеличилось до 104 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.

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