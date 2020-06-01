Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 1 июня 2020 года выросло до 3801 человека
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 1 июня 2020 года выросло до 3801 человека. За минувшие сутки выписались сразу 106 нижегородцев, переболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Причин несколько: первая - увеличение объемов тестирования, вторая - жители стали менее ответственно относиться к соблюдению режима полной самоизоляции.
- Некоторые послабления были введены для того, чтобы люди могли решить свои насущные проблемы. Вместо этого многие целыми семьями выезжают в торговые центры, как на прогулку, ходят в общественных местах без масок и перчаток, спокойно собирают компанию друзей за городом, - обратил внимание чиновник.
Добавим, что сейчас на амбулаторном лечении пребывают 3,7 тысячи нижегородцев. У них болезнь протекает либо без симптомов, либо в легкой форме. При этом госпитализированы с коронавирусом 2,4 тысячи человек.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика распространения коронавируса в Нижегородской области (по данным на 1 июня 2020 года):
- число заболевших выросло до 10149 человек;
- число выздоровевших выросло до 3801 человека;
- число умерших выросло до 104 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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