2020-06-01T11:16:41+03:00
Общество

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 1 июня 2020 года выросло до 3801 человека

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели еще 106 нижегородцев
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости COVID-19.Последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости COVID-19.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 1 июня 2020 года выросло до 3801 человека. За минувшие сутки выписались сразу 106 нижегородцев, переболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Причин несколько: первая - увеличение объемов тестирования, вторая - жители стали менее ответственно относиться к соблюдению режима полной самоизоляции.

- Некоторые послабления были введены для того, чтобы люди могли решить свои насущные проблемы. Вместо этого многие целыми семьями выезжают в торговые центры, как на прогулку, ходят в общественных местах без масок и перчаток, спокойно собирают компанию друзей за городом, - обратил внимание чиновник.

Добавим, что сейчас на амбулаторном лечении пребывают 3,7 тысячи нижегородцев. У них болезнь протекает либо без симптомов, либо в легкой форме. При этом госпитализированы с коронавирусом 2,4 тысячи человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика распространения коронавируса в Нижегородской области (по данным на 1 июня 2020 года):

- число заболевших выросло до 10149 человек;

- число выздоровевших выросло до 3801 человека;

- число умерших выросло до 104 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оксана Кислицына покинула пост председателя избирательной комиссии Нижегородской области
Незаконно выстроенные гаражи снесли на Светлоярской улице в Сормове
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 1 июня 2020 года: Число заболевших на Автозаводе выросло до 945 человек
415 жителей Нижегородской области вернулись домой из-за рубежа за полтора месяца
Движение маломерных судов на двигателях снова разрешено на Горьковском водохранилище и реке Ветлуге
В Нижегородской области растут индексы распространения COVID-19
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 1 июня 2020 года выросло до 3801 человека
Более 740 транспортных средств было проверено на пунктах въездного контроля в Нижегородской области за сутки
ЛУКОЙЛ оказывает поддержку в борьбе с коронавирусом в регионах присутствия
Василий Суханов: «Патриотизм и защита суверенитета - крайне актуальные темы в предлагаемых поправках к Конституции»
Почти 223 тысячи нижегородцев сдали тесты на коронавирус
Дождливая и пасмурная погода ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе