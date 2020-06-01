Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 1 июня 2020 года: Выявлено 315 новых случаев заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 1 июня 2020 года выросло до 10149 человек. Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе выявлено 315 новых случаев заболевания.

Сейчас Нижегородская область находится на четвертом месте в России по числу новых заболевших COVID-19. На первом месте - Москва (2297), на втором - Московская область (728), на третьем - Санкт-Петербург (364).

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил жителям, что частичное снятие ограничений не является поводом для несоблюдения норм безопасности.

- Некоторые послабления были введены для того, чтобы люди могли решить свои насущные проблемы: обратиться к врачу в плановом порядке, заняться дачными делами, дать возможность детям провести пару часов на свежем воздухе. Вместо этого многие целыми семьями выезжают в торговые центры, как на прогулку, ходят в общественных местах без масок и перчаток, спокойно собирают компанию друзей за городом, - обратил внимание чиновник. - Я не хочу никого пугать, но такое безответственное отношение сразу же приводит к росту числа заболевших. От того, как вы будете сейчас соблюдать нормы безопасности, зависит не только ваше здоровье, но и здоровье ваших детей, родителей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 1 июня 2020 года):

- число зараженных составляет 10149 человек;

- число умерших составляет 104 человека;

- число выздоровевших составляет 3801 человек.

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