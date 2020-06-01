Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 1 июня 2020 года выросло до 104 человек

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 1 июня 2020 года увеличилось до 104 человек. Накануне подтвердилась информация еще о шести умерших пациентах с COVID-19, сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на заместителя губернатора Нижегородской области, главу минздрава Давида Мелик-Гусейнова.

По словам чиновника, у погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

- Врачи работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю и борются за каждую жизнь, - отметил Давид Мелик-Гусейнов. - Однако бывают случаи, когда медицина бессильна. И нередко человек сам ведет себя безответственно, игнорируя нормы безопасности. Режим самоизоляции никто не отменял: во избежание распространения инфекции оставайтесь дома!

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что за сутки в регионе зарегистрировано еще 315 случаев заболевания коронавирусом. В связи с чем глава региона Глеб Никитин напомнил нижегородцам, что частичное снятие ограничений не означает, что больше не надо соблюдать нормы безопасности.

- Некоторые послабления были введены для того, чтобы люди могли решить свои насущные проблемы. Вместо этого многие целыми семьями выезжают в торговые центры, как на прогулку, ходят в общественных местах без масок и перчаток, спокойно собирают компанию друзей за городом, - обратил внимание чиновник.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика распространения коронавируса в Нижегородской области (по данным на 1 июня 2020 года):

- число заболевших выросло до 10149 человек;

- число выздоровевших выросло до 3801 человека;

- число умерших выросло до 104 человек.

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