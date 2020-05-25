«Новая реальность, друзья»: Ресторан под открытым небом появится на Стрелке в конце мая

То, как в будущем будет выглядеть знаменитая нижегородская Стрелка, обсуждается архитекторами, политиками и общественниками уже не первый год. В декабре прошлого года стало известно, что на слиянии Оки и Волги планируют построить культурно-образовательный центр стоимостью в 30 миллиардов рублей. В рамках проекта предполагается комплексное развитие Стрелки и создание общественного пространства общей площадью почти 120 тысяч квадратных метров.

А пока власти ищут инвесторов, сообщество рестораторов и шеф-поваров Нижнего Новгорода уже взялось за дело и решило создать на Стрелке новое пространство. Открытие не за горами – но только после того, как будут сняты ограничения по коронавирусу.

Как сообщили организаторы на своей странице в «Инстаграм», в планах создать рядом с пакгаузами ресторан под открытым небом.

- Вначале это будут 20 домиков по предварительной записи и предзаказу. Дальше – фудтраки, открытая кухня, мастер-классы, фестивали, детские активности, спортивные тренировки на свежем воздухе! – говорится в посте.

ilyingroup.media Новая реальность , друзья Первый старт будет 30 мая Следите за новостями !

Проект разрабатывается вместе с «Командой 800». Известно, что еду на Стрелку будут доставлять из ресторанов Нижнего Новгорода.

- Новая реальность , друзья! Первый старт будет 30 мая, - добавили организаторы.

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