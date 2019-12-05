2019-12-05T16:37:50+03:00
Общество

Создание культурно-образовательного центра на Стрелке оценивается в 30 млрд рублей

В настоящее время ведется поиск инвестора [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Эскиз архитектора Сергея Чобана.Эскиз архитектора Сергея Чобана.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Создание культурно-образовательного центра на Стрелке обойдется в 30 миллиардов рублей, сообщается в каталоге инвестпроектов Нижегородской области. Объект, который планируется построить на месте слияния Оки и Волги, призван стать площадкой мирового уровня. С его появлением в приволжской столице появится возможность проводить культурные мероприятия федерального и международного масштаба.

Концепция создания центра на Стрелке, представленная на форуме Россия - спортивная держава .

В рамках проекта предполагается комплексное развитие Стрелки и создание общественного пространства общей площадью почти 120 тысяч квадратных метров. Большая часть территории будет отдана под театрально-концертный комплекс (39 тысяч кв. м). На участке поменьше (26 тысяч кв. м) планируется построить музейный комплекс. Также на благоустраиваемой территории хотят разместить образовательный центр (19 тысяч кв. м), общественные пространства (18 тысяч кв. м) и апартаменты (17 тысяч кв. м).

Эскиз архитектора Сергея Чобана. Фото: СОЦСЕТИ

Эскиз архитектора Сергея Чобана.Фото: СОЦСЕТИ

В настоящее время региональное правительство находится в поиске инвестора, готового вложить в создание культурно-образовательного центра 30 миллиардов рублей.

«Комсомольская правда» рассказывала, что впервые презентация концепции создания центра на Стрелке состоялась в рамках форума «Россия - спортивная держава» в октябре 2019 года. Тогда глава региона Глеб Никитин пояснил, что главным объектом территории станут уникальные ажурные конструкции - наследие Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года.

Эскиз архитектора Сергея Чобана. Фото: СОЦСЕТИ

Эскиз архитектора Сергея Чобана.Фото: СОЦСЕТИ

- Сейчас готовится к разработке проект новой жизни для пакгаузов, которые были скрыты за кирпичными стенами. Мы хотим перезагрузить их, создав там музейное пространство. На Стрелке предполагается разместить и новое здание филармонии, - подчеркнул губернатор.

Эскиз архитектора Сергея Чобана. Фото: СОЦСЕТИ

Эскиз архитектора Сергея Чобана.Фото: СОЦСЕТИ

Чуть позже в социальных сетях появились эскизы культурно-образовательного центра на Стрелке, созданные известным российским архитектором Сергеем Чобаном.

Эскиз архитектора Сергея Чобана. Фото: СОЦСЕТИ

Эскиз архитектора Сергея Чобана.Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Москве прошла 13-я церемония вручения национальных стипендий «Для женщин в науке»
Десяти молодым российским женщинам-учёным были вручены стипендии, призванные помочь талантливым и перспективным специалистам в различных областях знаний развивать научную карьеру в России
Приемные родители и опекуны ребенка - кому полагаются пособия по материнству?
Подскажите: кто имеет право на получение пособия по уходу за ребенком до полутора лет и других пособий по материнству? В частности, кроме родных родителей, интересуют приемные отец и мать, а также опекуны ребенка. Елена, Пермь.
Вероника Скворцова: За последние 5 лет волонтеры-медики проработали в российских больницах более 2,7 миллионов часов
В эти дни в Сочи проходит Международный форум добровольцев. Министр здравоохранения, участвующая в нем, ответила на вопросы «Комсомольской правды»
Окна аварийности — от чего устают россияне на работе
Сейчас много говорят о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю. Но не пора ли пересмотреть и режим работы в некоторых профессиях — например, дать больше времени на восстановление сил в течение рабочего дня?
Новости 24
Ремонт инженерных сетей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода завершится поздним вечером
Нижегородская область популярна у туристов, которые путешествуют поездом
В Нижнем Новгороде пройдет Международная неделя моды "Matryoshka-fashion-week"
Поселок «Луч» в Нижнем Новгороде газифицируют
Хормейстер из Арзамасского района стал лауреатом премии Правительства РФ
Эксперты ОНФ предлагают ввести дисциплинарную и финансовую ответственность за срыв сроков нацпроектов
Завод по переработке вторичных полимеров открылся в Нижнем Новгороде
На нижегородском кладбище «Марьина роща» отремонтируют ограждение
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» прервал серию неудач
«Умные остановки» информируют нижегородцев о движении транспорта
В Нижнем Новгороде построен бетонный скейт-парк
Музей истории елочных игрушек открылся в Нижнем Новгороде
Нижегородский форум вышел на федеральный уровень
В Нижнем Новгороде возможны небольшие осадки
Новогодняя иллюминация впервые озарит Светлоярский парк в Нижнем Новгороде
13000 рублей заплатит дзержинец, покусавший полицейского
Приостановлена работа 1,6% детских садиков и школ Нижегородской области из-за профилактики гриппа
Известный блогер выпустил ролики о знаменитых нижегородцах
В Воротынском районе утонул рыбак
Около 130 км нижегородских дорог отремонтируют по новым технологиям в 2020 году