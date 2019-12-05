Создание культурно-образовательного центра на Стрелке оценивается в 30 млрд рублей

Создание культурно-образовательного центра на Стрелке обойдется в 30 миллиардов рублей, сообщается в каталоге инвестпроектов Нижегородской области. Объект, который планируется построить на месте слияния Оки и Волги, призван стать площадкой мирового уровня. С его появлением в приволжской столице появится возможность проводить культурные мероприятия федерального и международного масштаба.

Концепция создания центра на Стрелке, представленная на форуме Россия - спортивная держава .

В рамках проекта предполагается комплексное развитие Стрелки и создание общественного пространства общей площадью почти 120 тысяч квадратных метров. Большая часть территории будет отдана под театрально-концертный комплекс (39 тысяч кв. м). На участке поменьше (26 тысяч кв. м) планируется построить музейный комплекс. Также на благоустраиваемой территории хотят разместить образовательный центр (19 тысяч кв. м), общественные пространства (18 тысяч кв. м) и апартаменты (17 тысяч кв. м).

Эскиз архитектора Сергея Чобана.Фото: СОЦСЕТИ

В настоящее время региональное правительство находится в поиске инвестора, готового вложить в создание культурно-образовательного центра 30 миллиардов рублей.

«Комсомольская правда» рассказывала, что впервые презентация концепции создания центра на Стрелке состоялась в рамках форума «Россия - спортивная держава» в октябре 2019 года. Тогда глава региона Глеб Никитин пояснил, что главным объектом территории станут уникальные ажурные конструкции - наследие Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года.

Эскиз архитектора Сергея Чобана.Фото: СОЦСЕТИ

- Сейчас готовится к разработке проект новой жизни для пакгаузов, которые были скрыты за кирпичными стенами. Мы хотим перезагрузить их, создав там музейное пространство. На Стрелке предполагается разместить и новое здание филармонии, - подчеркнул губернатор.

Эскиз архитектора Сергея Чобана.Фото: СОЦСЕТИ

Чуть позже в социальных сетях появились эскизы культурно-образовательного центра на Стрелке, созданные известным российским архитектором Сергеем Чобаном.