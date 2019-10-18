Появились новые эскизы культурно-образовательного центра на Стрелке

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» уже публиковала проекты культурно-образовательного центра на Стрелке, концепция которого была представлена президенту на форуме «Россия - спортивная держава». Теперь в соцсетях появились новые эскизы центра, созданные известным российским архитектором Сергеем Чобаном.

Эскизы архитектора Сергея ЧобанаФото: СОЦСЕТИ

Сергей Чобан — российский и немецкий архитектор, работающий в различных городах Европы и Российской Федерации. Член Союза немецких архитекторов (BDA), обладатель архитектурных премий и участник различных архитектурных выставок. По разработанному им совместно с Питером Швегером проекту в деловом центре «Москва-Сити» возведено самое высокое здание Европы — комплекс «Федерация» (ныне второе, после «Лахта-Центра» в Санкт-Петербурге).

Эскизы архитектора Сергея ЧобанаФото: СОЦСЕТИ

Напомним, на интерактивной экскурсии губернатор Глеб Никитин рассказал о том, как общественники спасли исторические пакгаузы, и как планируется встроить конструкции в жизнь города: «Это перешивка социально-культурной ткани города. Мы хотим перезагрузить пакгаузы через музейное пространство, поместить в специальное стекло, благодаря которому внутри сохранятся климатические условия для выставок».

Эскизы архитектора Сергея ЧобанаФото: СОЦСЕТИ

- Главным объектом территории станут уникальные ажурные конструкции - наследие Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года, - пояснил Глеб Никитин. - Раньше пакгаузы были скрыты за кирпичными стенами, однако благодаря созданию здесь музейного комплекса они смогут обрести новую жизнь.

Эскизы архитектора Сергея ЧобанаФото: СОЦСЕТИ

Но самым масштабным проектом станет здание филармонии: «Филармония должна стать таким же символом для Нижнего Новгорода, как Сиднейская опера для Австралии. Представьте, из концертного зала открывается вид на рассвет над рекой». «Это гораздо, гораздо лучше, чем в Сиднее», — заключил Владимир Путин.

Эскизы архитектора Сергея ЧобанаФото: СОЦСЕТИ

На картинках видно, что данная территория может стать настоящим городом будущего. В концепции, показанной президенту, можно увидеть современные стеклянные здания, филармонию, напоминающую по форме лайнер, и смахивающий на космический корабль конгресс-центр. Кроме того, туда же могут быть перенесены башни Шухова, которые сейчас стоят в Сормове и Балахне.

Эскизы архитектора Сергея ЧобанаФото: СОЦСЕТИ