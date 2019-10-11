2019-10-11T12:37:52+03:00
Общество

«Это будет лучше, чем в Сиднее»: Владимир Путин ознакомился с концепцией создания культурно-образовательного центра на Стрелке

Президент РФ посетил павильон 800-летия Нижнего Новгорода на форуме «Россия - спортивная держава»
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: Юлия Горшкова, РИА «Время Н»Фото: Юлия Горшкова, РИА «Время Н»
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Глава государства Владимир Путин побывал в павильоне 800-летия Нижнего Новгорода в рамках форума «Россия - спортивная держава» 10 октября. Там Президент ознакомился с концепцией создания культурно-образовательного центра на Стрелке. По информации пресс-службы облправительства, проект может быть реализован по аналогии с центрами, создаваемыми при федеральной поддержке в Калининграде, Владивостоке и Севастополе.

Фото: Юлия Горшкова, РИА «Время Н»

Фото: Юлия Горшкова, РИА «Время Н»

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, главным объектом территории станут уникальные ажурные конструкции - наследие Всероссийское промышленной и художественной выставки 1896 года.

Фото: Юлия Горшкова, РИА «Время Н»

Фото: Юлия Горшкова, РИА «Время Н»

- Сейчас готовится к разработке проект новой жизни для пакгаузов, которые были скрыты за кирпичными стенами. Мы хотим перезагрузить их через музейное пространство. На Стрелке предполагается разместить и новое здание филармонии, - пояснил глава региона. - Сами пакгаузы мы «зашиваем» в стекло, чтобы обеспечить климатический режим для музейных пространств. Внутри будет 4,2 тысячи квадратных метров.

Фото: Юлия Горшкова, РИА «Время Н»

Фото: Юлия Горшкова, РИА «Время Н»

Никитин также выразил желание, чтобы объект на Стрелке в Нижнем Новгороде стал таким же символом страны, как Сиднейская опера в Австралии.

- Красиво. Это будет лучше, чем в Сиднее. Хорошо у вас получилось, - одобрил Владимир Путин.

Фото: Юлия Горшкова, РИА «Время Н»

Фото: Юлия Горшкова, РИА «Время Н»

ИСТОЧНИК KP.RU

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