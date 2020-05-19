2020-05-18T19:59:36+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 19 мая 2020 года составило 6692 человека

За сутки в Нижнем Новгороде было выявлено 279 новых случаев заражения
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Властям удалось купировать очаги заболеваемости.Властям удалось купировать очаги заболеваемости.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 19 мая 2020 года составило 6692 человека. Так, за прошедшие сутки в регионе было выявлено еще 279 новых случаев заражения этим смертельно опасным заболеванием.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, властям удалось купировать очаги заболеваемости, а вместе с тем нарастить объемы проводимых исследований.

- Дополнительные ограничения, которые были введены перед майскими праздниками, дали свой эффект. Главное теперь - добиться устойчивой положительной динамики, - заявил чиновник.

Напомним, несколькими днями ранее стало известно, что коэффициент распространения коронавируса в Нижегородской области снизился до 0,87. Эти данные опубликовал у себя в Инстаграме заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. При значении показателя равного 1 или ниже, а также при выполнении ряда других условий, Роспотребнадзор разрешает переходить к смягчению ограничительных мер.

А на прошлой неделе замглавы региона рассказал нижегородцам об условиях выхода из карантина по коронавирусу. По его словам, определены три критерия, по которым будет приниматься решение о запуске первого этапа по снижению мер изоляции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Виктор Растеряев: «При создании соседских центров мы вдохновляемся советским опытом»
Предприниматель, член Общественной палаты Нижнего Новгорода в программе «Герои Волги» рассказал о том, зачем нужны соседские центры, чем они отличаются от ТОСов и как помогают нуждающимся в период пандемии
Новости 24
Мобильный рассадник микробов: как обрабатывать телефоны во время пандемии
На работу после самоизоляции: как оставить детей одних дома?
Жители Нижнего Новгорода определились с местом установки памятника князю Александру Невскому
Нижегородских выпускников приглашают на онлайн-фестиваль «Рассвет»
Нижегородский ЗАГС досрочно внес в госреестр почти 600 тысяч записей актов о рождении
Девять свалок рядом с озером у микрорайона Бурнаковский внесены в план ликвидации
Коронавирус и нарушения работы сердечно-сосудистой системы: насколько опасно?
За месяц нижегородцы заработали более 44 миллионов «доброрублей»
Дополнительные меры поддержки транспортных предприятий разработаны в правительстве Нижегородской области
Автобусы и трамваи начинают ходить по обычному расписанию в Нижнем Новгороде
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 18 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 18 мая 2020 года: лидируют Павловский и Дивеевский районы
Грозы и шквалистый ветер ожидаются в Нижегородской области 18 мая
Маршрутка Т-92 возвращается на дороги Нижнего Новгорода
Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 18 мая 2020 года составило 1415 человек
Поиски 17-летней Кати Кутилиной завершены в Нижнем Новгороде
Почти 148 тысяч жителей Нижегородской области сделали тесты на коронавирус
Остановку транспортных средств ограничат рядом с больницей имени Семашко с 4 июня
Нижегородцы смогут пожаловаться на общественный транспорт по «горячей» линии
17-летнего Диму Лепешкина разыскивают в Павлове
Нижегородские врачи напомнили правила для безопасных прогулок во время самоизоляции
Прогноз погоды в Нижнем Новгороде на 18-22 мая: Много дождей и мало тепла
Болезни сердечно-сосудистой системы и коронавирус: как обезопасить себя и своих близких
Нижегородцев будут консультировать по вопросам трудоустройства
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 17 мая 2020 года: лидирует Канавинский район
Коэффициент распространения коронавируса в Нижнем Новгороде упал до 0,87