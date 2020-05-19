Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 19 мая 2020 года составило 6692 человека. Так, за прошедшие сутки в регионе было выявлено еще 279 новых случаев заражения этим смертельно опасным заболеванием.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, властям удалось купировать очаги заболеваемости, а вместе с тем нарастить объемы проводимых исследований.

- Дополнительные ограничения, которые были введены перед майскими праздниками, дали свой эффект. Главное теперь - добиться устойчивой положительной динамики, - заявил чиновник.

Напомним, несколькими днями ранее стало известно, что коэффициент распространения коронавируса в Нижегородской области снизился до 0,87. Эти данные опубликовал у себя в Инстаграме заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. При значении показателя равного 1 или ниже, а также при выполнении ряда других условий, Роспотребнадзор разрешает переходить к смягчению ограничительных мер.

А на прошлой неделе замглавы региона рассказал нижегородцам об условиях выхода из карантина по коронавирусу. По его словам, определены три критерия, по которым будет приниматься решение о запуске первого этапа по снижению мер изоляции.

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