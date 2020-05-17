2020-05-17T20:18:05+03:00
Общество

Коэффициент распространения коронавируса в Нижнем Новгороде упал до 0,87

Снижение показателя до 1 и ниже дает надежду на скорое смягчение ограничительных мер
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Коэффициент распространения коронавируса в Нижегородской области упал до 0,87. Такие данные на 16 мая привел в своем Instagram заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, при снижении показателя до 1 или ниже, а также выполнении ряда условий, можно переходить к смягчению ограничительных мер.

К таким условиям относится загрузка коечного фонда, которая сейчас достигла 47% и количество тестов на коронавирус. Согласно опубликованной инфографике, сейчас делается 144,3 тестов в день на 100000 населения.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области были протестированы 5206 человек. По информации Роспотребнадзора, регион занимает одну из лидирующих позиций по числу сделанных тестов среди других.

Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области на 17 мая увеличилось до 6413 человек. Новая инфекция была выявлена еще у 281 жителя региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Болезни сердечно-сосудистой системы и коронавирус: как обезопасить себя и своих близких
Нижегородцев будут консультировать по вопросам трудоустройства
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 17 мая 2020 года: лидирует Канавинский район
Коэффициент распространения коронавируса в Нижнем Новгороде упал до 0,87
С 18 мая изменится режим работы канатной дороги в Нижнем Новгороде
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 17 мая 2020 года: Павловский район лидирует среди других по числу заболевших
Свыше 85000 бесед провели с жителями Нижегородской области
Свыше 85000 бесед об опасности нарушения самоизоляции провели с жителями Нижегородской области
С 18 мая в детских садах Нижнего Новгороде заработает больше дежурных групп
Нижегородцы получили перерасчет платы за вывоз мусора
Нижегородские следователи открыли горячую линию для медиков, не получивших выплаты
Диспансеризации не будет?
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Современные герои – врачи
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 16 мая 2020 года: инфекция зафиксирована во всей районах и городских округах региона
Свыше 84 тысяч профилактических бесед проведено с нижегородцами в связи с режимом самоизоляции
Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года составило 1330 человек
Число умерших из-за коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года увеличилось до 42 человек
Свыше 138 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
В Нижегородской области подешевели куриные яйца и курица
С 18 мая изменится расписание работы нижегородского метро
Патрули оформили 63 анкеты для помощи пожилым нижегородцам
На дополнительные выплаты нижегородским медикам выделено 136,5 миллионов рублей
В Нижегородской области запустили навигатор социальных услуг