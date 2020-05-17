Коэффициент распространения коронавируса в Нижнем Новгороде упал до 0,87

17 Май 2020 2020-05-17T20:18:05+03:00

Снижение показателя до 1 и ниже дает надежду на скорое смягчение ограничительных мер

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Коэффициент распространения коронавируса в Нижегородской области упал до 0,87. Такие данные на 16 мая привел в своем Instagram заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, при снижении показателя до 1 или ниже, а также выполнении ряда условий, можно переходить к смягчению ограничительных мер.

К таким условиям относится загрузка коечного фонда, которая сейчас достигла 47% и количество тестов на коронавирус. Согласно опубликованной инфографике, сейчас делается 144,3 тестов в день на 100000 населения.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области были протестированы 5206 человек. По информации Роспотребнадзора, регион занимает одну из лидирующих позиций по числу сделанных тестов среди других.

Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области на 17 мая увеличилось до 6413 человек. Новая инфекция была выявлена еще у 281 жителя региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU