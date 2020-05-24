2020-05-26T09:41:28+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде скончалась одноглазая медведица Даша, спасенная из скандального зоопарка «Мишутка»

Сотрудники «Лимпопо» сообщили печальную новость только спустя месяц
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ЗООПАРК "ЛИМПОПО"Фото: ЗООПАРК "ЛИМПОПО"
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В Нижнем Новгороде скончалась 23-летняя гималайская медведица по кличке Даша. В прошлом году она была спасена из скандального зоопарка «Мишутка», который обвинили в издевательстве над животными. Одноглазую постоялицу перевезли в «Лимпопо», где в ноябре она обзавелась просторными апартаментами.

О гибели животного сотрудники зоопарка не сообщали почти целый месяц. Как оказалось, Даши не стало еще в апреле.

Медведица хорошо перенесла спячку и в марте покинула свою берлогу, ела с хорошим аппетитом. Однако ветеринары обратили внимание на то, как плохо животное ориентируется в вольере – будто потеряло зрение.

Как уточнили в пресс-службе зоопарка, 28 апреля у Даши случился эпилептический приступ. Ее состояние удалось стабилизировать, но на следующее утро приступ повторился. Пережить его медведица не смогла. По результатам вскрытия, сердечная мышца животного была истощена и забита тромбами.

Напомним, одноглазая медведица переехала в «Лимпопо» после того, как несколько теснилась в крохотно вольере размером не больше девяти метров. Ей приготовили апартаменты размером в 200 квадратных метров.

- Даша – медведица со сложной судьбой: десять лет она провела в передвижном зоопарке, а затем попала в зоопарк «Мишутка», - рассказывают тогда сотрудники «Лимпопо». – Несмотря на это, ее здоровье можно назвать удовлетворительным. Правда, из-за того, что она провела всю жизнь в небольшом замкнутом пространстве, у нее возможны нарушения двигательной функции.

ПОДРОБНОСТИ

Первые новости об издевательстве над животными в зоопарке «Мишутка» появились в мае 2018 года. Тогда с жалобами на адские условия содержания зверей и птиц обратились более 300 нижегородцев. Нагрянувшая в зоопарк проверка подтвердила все подозрения.

- Лекарства просроченные, лабораторный журнал не ведется с 2012 года, животные находятся в клетках на кухне, а из положительных отзывов — только отзывы работников зоопарка, - подчеркнул создатель общества «Зоозащита-НН» Владимир Гройсман.

На зоопарк наложили карантин, а руководителя уволили. Однако позже было решено дать «Мишутке» второй шанс. Но не прошло и года, как разгорелся новый скандал - в соцсетях появилась информация, что зверей начали продавать на мясо. Через несколько дней на обращение «Комсомолки» директор ООО «Парк Приокский» Елена Зубова ответила, что это неправда.

В октябре 2019 года источник сообщил, что зоопарк в парке «Швейцария» доживает свои последние дни - животных начали развозить по другим зоопаркам, некоторые попали в «Лимпопо». А за несколько месяцев до этого «Мишутка» исчез из концепции развития парка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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