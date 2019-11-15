Одноглазая гималайская медведица Даша переехала из «Мишутки» в «Лимпопо»

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» очередной праздник – новоселье справляет одноглазая гималайская медведица Даша. Здесь для нее уже приготовлена теплая уютная берлога, где она сможет отдыхать всю зиму. В зоопарк «Лимпопо» она переехала из «Мишутки», где теснилась в крохотно вольере размером не больше девяти метров. В сравнении с этим ее нынешние апартаменты иначе как хоромами не назовешь – как-никак 200 квадратов.

В вольер Дашу заманивали куском хлеба с медом.Фото: Зоопарк "Лимпопо"

- Даша – медведица со сложной судьбой: десять лет она провела в передвижном зоопарке, а затем попала в зоопарк «Мишутка», - рассказывают сотрудники нижегородского зоопарка «Лимпопо». – Несмотря на это, ее здоровье можно назвать удовлетворительным. Правда, из-за того, что она провела всю жизнь в небольшом замкнутом пространстве, у нее возможны нарушения двигательной функции.

На новом месте медведица довольно быстро обжилась.Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Вообще по медвежьим меркам Дашу впору называть бабушкой – в этом году ей исполнилось 22 года. В то время как средняя продолжительность жизнь гималайского медведя составляет 25 лет.

По медвежьим меркам в свои 22 года Даша считается бабушкой.Фото: Зоопарк "Лимпопо"

- В «Лимпопо» медведицу встречал лично директор зоопарка Владимир Герасичкин, - говорится в сообщении. – Ласково приговаривая, он подманивал ее в вольер куском белого хлеба с медом. Она вполне благосклонно приняла угощение и спустя десять минут решилась перейти в свой новый дом.

В зоопарке "Лимпопо" для Даши был подготовлен просторный вольер.Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Надо сказать, что сотрудникам зоопарка «Лимпопо» Даша тоже пришлась по вкусу. Целый день они приходили к ней знакомиться. К концу дня между ними и медведицей воцарилась полная гармония.

- Мы ожидаем, что в ближайшее время медведица ляжет в зимнюю спячку, - уверены сотрудники зоопарка. - Для нее здесь уже подготовлена уютная берлога.