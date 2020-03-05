«Давно пора!»: На месте скандального нижегородского зоопарка «Мишутка» хотят построить детский центр с веревочным городком

Благоустройство нижегородского парка «Швейцария» стало главной темой 2020 года среди общественников, горожан и чиновников. Публичные слушания, круглые столы и заседания, внесение правок в проект - обсуждения ведутся уже не первый месяц, ведь работы должны быть выполнены идеально.

После того, как полтора года назад стало известно об издевательстве над животными в зоопарке «Мишутка», расположенном на территории парка, в городе разгорелся настоящий скандал - на защиту обитателей встали тысячи человек, зоопарку давали несколько шансов на реабилитацию. Новости о закрытии «концлагеря для животных» (так в народе стали называть зоопарк, - прим.ред.) стали появляться все чаще.

На издевательства над животными в "Мишутке" нижегородцы пожаловались еще в мае 2018 годаФото: СОЦСЕТИ

И, естественно, нижегородцы беспокоятся о том, что же будет после благоустройства «Швейцарии» - куда денут зверей, закроют ли зоопарк и что появится на его месте. Ответы на эти вопросы были даны администрацией Нижнего Новгорода после круглого стола, проведенного Общероссийским народным фронтом. Документ опубликован на официальной странице ОНФ по Нижегородской области в социальных сетях.

Согласно информации, всех животных, которые сейчас обитают на территории «Мишутки», перевезут в более комфортные условия. Зоопарк закроют, а на его месте будет построен детский центр, предназначенный для кружков и помещений отдыха для родителей и их детей. На территории центра будет парк, в котором оборудуют веревочный городок, детскую площадку и дорожки для прогулок.

- Относительно небольшая территория парка, на которой размещены животные, ограничивает возможности развития зоопарка, как с точки зрения расширения, так и с точки зрения развития инженерной инфраструктуры, необходимой для обеспечения качественного уровня содержания животных. Территория земельного участка, занятого зоопарком «Мишутка», в настоящее время составляет около трех гектаров, а, к примеру, территория муниципального зоопарка в городе Ярославль составляет более 123 гектаров. Учитывая существующие условия, создание современного муниципального зоопарка, в котором для животных были бы созданы комфортные условия содержания, на территории парка «Швейцария» невозможно, - подчеркнули в мэрии.

Однако сами представители администрации Нижнего Новгорода в ответ на запрос «Комсомольской правды» по дальнейшей судьбе зоопарка ответили лишь, что обсуждение проектного решения по благоустройству парка «Швейцария» состоится в середине марта.

Напомним, первые новости об издевательстве над животными в зоопарке «Мишутка» появились в мае 2018 года. Тогда с жалобами на адские условия содержания зверей и птиц обратились более 300 нижегородцев. Нагрянувшая в зоопарк проверка подтвердила все подозрения.

Большинство животных были истощеныФото: СОЦСЕТИ

- Лекарства просроченные, лабораторный журнал не ведется с 2012 года, животные находятся в клетках на кухне, а из положительных отзывов — только отзывы работников зоопарка, - подчеркнул создатель общества «Зоозащита-НН» Владимир Гройсман.

На зоопарк наложили карантин, а руководителя уволили. Однако позже было решено дать «Мишутке» второй шанс. Но не прошло и года, как разгорелся новый скандал - в соцсетях появилась информация, что зверей начали продавать на мясо. Через несколько дней на обращение «Комсомолки» директор ООО «Парк Приокский» Елена Зубова ответила, что это неправда.

В октябре 2019 года источник сообщил, что зоопарк в парке «Швейцария» доживает свои последние дни - животных начали развозить по другим зоопаркам, некоторые попали в «Лимпопо». А за несколько месяцев до этого «Мишутка» исчез из концепции развития парка.

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