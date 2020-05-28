Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 28 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Число зараженных коронавирусом в Нижегородской области продолжает расти - за последние сутки COVID-19 был зафиксирован у 228 жителей. В целом, по данным на 28 мая 2020 года, в регионе диагноз подтвержден почти у 9 000 человек. Большинство из них (4 536) проживают в областном центре.
Остальные 4 427 пациентов с коронавирусом находятся в районах Нижегородской области. Лидеры по числу зараженных уже несколько недель не меняются. Вирус верифицирован у 681 жителя Павловского района, у 405 жителей Дивеевского района, у 329 жителей Кулебакского района и у 289 жителей Богородского района.
При этом в некоторых населенных пунктах уже несколько дней не прибавлялись зараженные. Как сообщили в пресс-службе облправительства, сегодня новых случаев не было в 21 районе и городском округе.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 28 мая:
Ардатовский – 119 случаев
Арзамас – 107 случаев
Арзамасский – 23 случая
Балахнинский – 95 случаев
Богородский – 289 случаев
Большеболдинский район – 20 случаев
Большемурашкинский – 1 случай
Борский – 257 случаев
Бутурлинский – 16 случаев
Вадский – 5 случаев
Варнавинский район – 6 случаев
Вачский – 52 случая
Ветлужский – 2 случая
Вознесенский – 5 случаев
Володарский – 55 случаев
Воротынский – 13 случаев
Воскресенский – 27 случаев
Выксунский – 91 случай
Гагинский – 13 случаев
Городецкий – 95 случаев
Д.Константиновский – 42 случая
Дзержинск – 222 случая
Дивеевский – 405 случаев
Княгининский - 1 случай
Ковернинский – 3 случая
Краснобаковский – 9 случаев
Краснооктябрьский – 136 случаев
Кстовский – 227 случаев
Кулебакский – 329 случаев
Лукояновский – 46 случаев
Лысковский – 32 случая
Навашинский – 105 случаев
Павловский – 681 случай
Первомайский – 8 случаев
Перевозский – 9 случаев
Пильнинский – 46 случаев
Починковский – 178 случаев
Семеновский – 154 случая
Сергачский – 124 случая
Сеченовский – 39 случаев
Сокольский – 10 случаев
Сосновский – 80 случаев
Спасский – 26 случаев
Тонкинский – 2 случая
Тоншаевский – 10 случаев
Уренский – 20 случаев
Чкаловский – 17 случаев
Шарангский – 10 случаев
Шатковский – 50 случаев
Шахунский – 72 случая
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 4 536 случая
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 8 963 человек - за последние сутки стало известно еще о 228 случаях. При этом 3 260 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 84 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.
КСТАТИ
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отменил карантин по коронавирусу уже в четырех населенных пунктах: рабочем поселке Тумботино, поселке Гремячево, рабочем поселке Мухтолово и селе Починки. Ограничительные меры продолжают действовать в Кулебаках, Павлове, Выксе и Дивееве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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