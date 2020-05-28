Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 28 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Число зараженных коронавирусом в Нижегородской области продолжает расти - за последние сутки COVID-19 был зафиксирован у 228 жителей. В целом, по данным на 28 мая 2020 года, в регионе диагноз подтвержден почти у 9 000 человек. Большинство из них (4 536) проживают в областном центре.

Остальные 4 427 пациентов с коронавирусом находятся в районах Нижегородской области. Лидеры по числу зараженных уже несколько недель не меняются. Вирус верифицирован у 681 жителя Павловского района, у 405 жителей Дивеевского района, у 329 жителей Кулебакского района и у 289 жителей Богородского района.

При этом в некоторых населенных пунктах уже несколько дней не прибавлялись зараженные. Как сообщили в пресс-службе облправительства, сегодня новых случаев не было в 21 районе и городском округе.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 28 мая:

Ардатовский – 119 случаев

Арзамас – 107 случаев

Арзамасский – 23 случая

Балахнинский – 95 случаев

Богородский – 289 случаев

Большеболдинский район – 20 случаев

Большемурашкинский – 1 случай

Борский – 257 случаев

Бутурлинский – 16 случаев

Вадский – 5 случаев

Варнавинский район – 6 случаев

Вачский – 52 случая

Ветлужский – 2 случая

Вознесенский – 5 случаев

Володарский – 55 случаев

Воротынский – 13 случаев

Воскресенский – 27 случаев

Выксунский – 91 случай

Гагинский – 13 случаев

Городецкий – 95 случаев

Д.Константиновский – 42 случая

Дзержинск – 222 случая

Дивеевский – 405 случаев

Княгининский - 1 случай

Ковернинский – 3 случая

Краснобаковский – 9 случаев

Краснооктябрьский – 136 случаев

Кстовский – 227 случаев

Кулебакский – 329 случаев

Лукояновский – 46 случаев

Лысковский – 32 случая

Навашинский – 105 случаев

Павловский – 681 случай

Первомайский – 8 случаев

Перевозский – 9 случаев

Пильнинский – 46 случаев

Починковский – 178 случаев

Семеновский – 154 случая

Сергачский – 124 случая

Сеченовский – 39 случаев

Сокольский – 10 случаев

Сосновский – 80 случаев

Спасский – 26 случаев

Тонкинский – 2 случая

Тоншаевский – 10 случаев

Уренский – 20 случаев

Чкаловский – 17 случаев

Шарангский – 10 случаев

Шатковский – 50 случаев

Шахунский – 72 случая

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 4 536 случая

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 8 963 человек - за последние сутки стало известно еще о 228 случаях. При этом 3 260 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 84 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.

КСТАТИ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отменил карантин по коронавирусу уже в четырех населенных пунктах: рабочем поселке Тумботино, поселке Гремячево, рабочем поселке Мухтолово и селе Починки. Ограничительные меры продолжают действовать в Кулебаках, Павлове, Выксе и Дивееве.

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