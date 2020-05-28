2020-05-28T10:42:54+03:00
Общество

Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 28 мая 2020 года: Выявлено 228 новых случаев заражения

Число зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 8 963 человек
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
В настоящий момент Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений по коронавирусуВ настоящий момент Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений по коронавирусуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Нижегородской области выросло до 8 963человек. За последние сутки опасный вирус подхватили еще 228 жителей, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наш регион остается на пятом месте по числу заболевших коронавирусом в сутки среди субъектов России. В лидерах по-прежнему Москва (2 054), Московская область (774), затем Санкт-Петербург (383) и Свердловская область (268).

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, за последние сутки анализы на коронавирус сдали более пяти тысяч человек. Всего же с начала пандемии число жителей региона, проверившихся на наличие опасной инфекции, выросло до 200 тысяч. При этом объемы проводимых исследований растет с каждым днем.

- Для постановки диагноза недостаточно проведения однократного теста. При наличии симптомов инфекционного заболевания и подозрения на COVID-19 исследования проводят не менее трех раз, - добавил чиновник.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным на 28 мая, в Нижегородской области выявлено 228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 3 260 человек с таким диагнозом уже выздоровели и были выписаны. Количество жертв коронавируса в регионе выросло до 84.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Главврач второй «инфекционки» Ольга Мажара: «Низкий показатель смертности - заслуга наших реаниматологов»

Руководитель нижегородской больницы рассказала, как некоторых «ковидных» пациентов удалось вытащить с того света (подробности)

Когда откроют салоны красоты в Нижнем Новгороде в 2020 году: «Разрешение получат салоны с медицинской лицензией»

Рассказываем, какие салоны красоты смогут открыться в Нижнем Новгороде (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поздравления с Днем защиты детей 2020
С приходом солнечного лета мы все отмечаем главный детский праздник — День защиты детей. В 2020 году он традиционно проходит 1 июня. Поспешите поздравить дорогих детей красивыми стихами, доброй прозой и пусть они знают, как сильно вы их любите!
Новости 24
Нижегородская область добавит 58,5 миллиона рублей на благоустройство центрального парка в Дзержинске
Бездомный мужчина попытался изнасиловать нижегородку на Ново-Сормовском кладбище
Марина Еминцева: «Все вносимые изменения в Конституцию нашей страны своевременны и актуальны»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 28 мая 2020 года: Автозавод продолжает удерживать абсолютное лидерство
Надежда Отделкина досрочно покинула пост уполномоченного по правам человека в Нижегородской области
Нижегородская областная фармация готова обеспечить регион тестами на антитела к COVID-19
Артельную и Светлоярскую улицы перекроют для движения с 1 июня
Пассажирские предприятия, работающие на регулярных маршрутах, хотят освободить от транспортного налога
Нижегородский бизнесмен заплатит 2,2 миллиона рублей штрафа за взятку главе Канавинского района
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 28 мая 2020 года выросло до 3 260 человек
Маршрутка Т-63 вернется на дороги Нижнего Новгорода 29 мая
Глеб Никитин предложил наградить нижегородских медиков и волонтеров почетным знаком за борьбу с COVID-19
Свыше 200 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус с начала пандемии
Родительское собрание по вопросам допобразования пройдет в Нижнем Новгороде 28 мая
Стало известно, как будет защищен от коронавируса Парад победы 24 июня
Анна Попова: «Мы выиграли время. Теперь важно удержать результат»
В России у кошки обнаружили коронавирус, но человек заразиться от нее не может
Николай Филатов: «Дополнительного пика коронавируса в регионах не будет»
Муниципалитетам рекомендовано рассмотреть вопрос об открытии детсадов
В Нижегородской области вдвое увеличится производство приборов для обеззараживания воздуха
520 тысяч квадратных метров жилья ввели в Нижегородской области в 2020 году
Глеб Никитин поздравил Татарстан со столетием
Региональные выплаты будут назначены среднему медперсоналу, проводящему КТ-обследования больных коронавирусом
В Заволжье открылся крупнейший виртуальный концертный зал
В Нижегородской области в этом году начнут строить 20 детских садов
Для нижегородских школьников проведут «Инженерные каникулы онлайн»