Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 28 мая 2020 года: Выявлено 228 новых случаев заражения

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Нижегородской области выросло до 8 963человек. За последние сутки опасный вирус подхватили еще 228 жителей, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наш регион остается на пятом месте по числу заболевших коронавирусом в сутки среди субъектов России. В лидерах по-прежнему Москва (2 054), Московская область (774), затем Санкт-Петербург (383) и Свердловская область (268).

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, за последние сутки анализы на коронавирус сдали более пяти тысяч человек. Всего же с начала пандемии число жителей региона, проверившихся на наличие опасной инфекции, выросло до 200 тысяч. При этом объемы проводимых исследований растет с каждым днем.

- Для постановки диагноза недостаточно проведения однократного теста. При наличии симптомов инфекционного заболевания и подозрения на COVID-19 исследования проводят не менее трех раз, - добавил чиновник.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным на 28 мая, в Нижегородской области выявлено 228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 3 260 человек с таким диагнозом уже выздоровели и были выписаны. Количество жертв коронавируса в регионе выросло до 84.

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