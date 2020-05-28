Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 28 мая 2020 года выросло до 3 260 человек

28 Май 2020 2020-05-28T11:03:24+03:00

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За последние сутки коронавирус побороли еще 73 жителя Нижегородской области, а общее число выздоровевших увеличилось до 3 260 человек. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, все они уже выписаны из больниц.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, из общего числа зараженных 3,5 тысячи человек в настоящий момент находятся на амбулаторном лечении – COVID-19 протекает у них в легкой или бессимптомной форме. Еще порядка двух тысяч нижегородцев продолжают лечение в больницах.

- По ежедневному количеству выписанных из больниц пациентов, по данным на 28 мая, Нижегородская область входит в тройку лидеров. Это обнадеживающая тенденция, но не повод расслабляться. У нас сохраняется пока еще достаточно высокий порог заболеваемости, - отметил глава региона.

Напомним, по данным на 28 мая 2020 года, в Нижегородской области коронавирусом заразились почти 9 000 человек. Только за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 228 жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU