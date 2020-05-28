Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 28 мая 2020 года выросло до 84 человек

За последние сутки в больницах Нижегородской области скончались еще шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом. Таким образом, число жертв опасной инфекции выросло до 84 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

У каждого из умерших нижегородцев течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями.

- Каждый случай – большая трагедия для близких. Но важно разобраться в малейших подробностях летального исхода, - отметил замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, число зараженных COVID-19 в регионе увеличилось до 8 963 человек. За последние сутки опасный вирус подхватили еще 228 жителей. А число выздоровевших, по данным на 28 мая, составляет 3 260 человек.

КСТАТИ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил награждать медицинских работников и волонтеров, которые вносят вклад в борьбу с коронавирусом. Он внес эту инициативу в Заксобрание. Депутаты рассмотрят ее 28 мая. По словам главы региона, в настоящий момент с больными COVID-19 работают порядка 500 медиков и около 4 000 добровольцев.

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