Свыше 200 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус с начала пандемии

28 Май 2020 2020-05-28T09:33:37+03:00

За последние сутки проверились более пяти тысяч человек

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Более пяти тысяч жителей Нижегородской области сдали анализы на коронавирус за последние сутки. Таким образом, с начала пандемии общее число человек, протестированных на COVID-19, выросло до 200 тысяч, сообщает пресс-служба регионального правительства.

При этом по абсолютному количеству исследований в сутки Нижегородская область остается в числе лидеров по стране. Только за минувшую неделю охват населения тестированием составил 176,5 теста на 100 тысяч населения.

- Мы продолжаем наращивать объемы тестирования в регионе. Для постановки диагноза недостаточно проведения однократного теста. При наличии симптомов инфекционного заболевания и подозрения на COVID-19 исследования проводят не менее трех раз, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, накануне было подписано постановление, разрешающее работать всем салонам красоты Нижегородской области, которые имеют медицинскую лицензию. На сегодняшний день насчитывается 160 таких организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU