Нижегородские салоны красоты и парикмахерские заработают после установки камер видеонаблюдения

8 Май 2020 2020-05-08T19:02:19+03:00

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Нижегородские салоны красоты, парикмахерские и магазины непродовольственных товаров возобновят работу после установки камер, подключенных к единой сети видеонаблюдения. Об этом «Комсомолке сообщили» в ГАУ НО «Центр координации проектов цифровой экономики».

Выполнив это условие, снова смогут заработать и другие торгово-сервисные предприятия: прачечные, станции техобслуживания автомобилей и химчистки. Установка видеонаблюдения будет обязательной только на время режима самоизоляции.

- Контролировать соблюдение рекомендаций планируется при помощи системы интеллектуального видеонаблюдения, двух решений. Первое – это совместное решение «Ростелеком» и NtechLab, второе – нижегородская система видеоаналитики «Оптимист», - пояснили в центре.

Данные будут поступать в режиме реального времени и передаваться системе видеоаналитики в обезличенном виде. Система, которая работает на основе искусственного интеллекта, будет формировать отчетность относительно соблюдения предприятием рекомендаций Роспотребнадзора.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сегодня по-прежнему крайне важно не допустить распространения коронавируса. При этом нужно не потерять малый бизнес.

- Для этого важно начать работать, открыть заведения, но только так, чтобы выполнить все требования Роспотребнадзора, чтобы люди оставались в безопасности вне дома. Начать решили с торгово-сервисных предприятий: автомастерских, салонов красоты, парикмахерских, магазинов непродовольственных товаров, - рассказал глава региона.

Чтобы уменьшить собственные затраты предприятий на установку камер, прорабатываются субсидиарные меры поддержки.

Проект запустят после того, как будет подписан документ, позволяющий торгово-сервисным предприятиям возобновить работу при условии соблюдения ряда требований.

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ИСТОЧНИК KP.RU