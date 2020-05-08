2020-05-08T19:02:19+03:00
Общество

Нижегородские салоны красоты и парикмахерские заработают после установки камер видеонаблюдения

Возобновят работу и другие торгово-сервисные предприятия
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Нижегородские салоны красоты и парикмахерские заработают после установки камер видеонаблюденияНижегородские салоны красоты и парикмахерские заработают после установки камер видеонаблюденияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Нижегородские салоны красоты, парикмахерские и магазины непродовольственных товаров возобновят работу после установки камер, подключенных к единой сети видеонаблюдения. Об этом «Комсомолке сообщили» в ГАУ НО «Центр координации проектов цифровой экономики».

Выполнив это условие, снова смогут заработать и другие торгово-сервисные предприятия: прачечные, станции техобслуживания автомобилей и химчистки. Установка видеонаблюдения будет обязательной только на время режима самоизоляции.

- Контролировать соблюдение рекомендаций планируется при помощи системы интеллектуального видеонаблюдения, двух решений. Первое – это совместное решение «Ростелеком» и NtechLab, второе – нижегородская система видеоаналитики «Оптимист», - пояснили в центре.

Данные будут поступать в режиме реального времени и передаваться системе видеоаналитики в обезличенном виде. Система, которая работает на основе искусственного интеллекта, будет формировать отчетность относительно соблюдения предприятием рекомендаций Роспотребнадзора.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сегодня по-прежнему крайне важно не допустить распространения коронавируса. При этом нужно не потерять малый бизнес.

- Для этого важно начать работать, открыть заведения, но только так, чтобы выполнить все требования Роспотребнадзора, чтобы люди оставались в безопасности вне дома. Начать решили с торгово-сервисных предприятий: автомастерских, салонов красоты, парикмахерских, магазинов непродовольственных товаров, - рассказал глава региона.

Чтобы уменьшить собственные затраты предприятий на установку камер, прорабатываются субсидиарные меры поддержки.

Проект запустят после того, как будет подписан документ, позволяющий торгово-сервисным предприятиям возобновить работу при условии соблюдения ряда требований.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Движение транспорта ограничат из-за ремонта на трассе Р-158 в Нижегородской области
Нижегородские салоны красоты и парикмахерские заработают после установки камер видеонаблюдения
Коронавирус в Понетаевском интернате не обнаружен
В Нижнем Новгороде стартовала благотворительная акция «Всем Нижним»
25 мемориалов «Вечный огонь» проверили перед 9 мая в Нижегородской области
Более сотни протоколов за нарушение режима самоизоляции составляют каждый день в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин поручил ликвидировать последствия ливня в Нижнем Новгороде
Грозы и ливни ожидаются в ближайшие часы в Нижнем Новгороде и области
Новое оборудование получит Кстовская больница для борьбы с коронавирусом
Из-за ремонта инженерных сетей перекроют движение по улице Авангардной
Названы районы Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 8 мая 2020 года