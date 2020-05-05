Нижегородцам рассказали о рисках заражения коронавирусом в магазинах
Оказавшиеся на самоизоляции нижегородцы то и дело задаются вопросом: почему в магазин идти разрешается, а салоны красоты все позакрывали? Эту тему замглавы региона Давид Мелик-Гусейнов поднял в своем Инстаграме 5 мая.
- Многие до сих пор не понимают, почему в магазине риск заразиться меньше, чем в салоне красоты или на детской площадке. Существует такое понятие «инфицирующая доза» - это наименьшее количество вируса, которое может вызвать заражение той или иной инфекцией. Для разных заболеваний эта доза может быть различной, - сообщил чиновник.
Какая доза нужна для заражения COVID-19, пока не ясно. Если полученная доза большая, риск заболеть тяжелой формой велик. Но что с магазинами и салонами красоты? По словам Давид Мелик-Гусейнова, в магазине мы контактируем с кассиром или продавцом. Однако общение сводится к нескольким минутам, не более. Получается, что в таком случае инфицирующая доза мала, а, значит, заболевание, если и будет, то в легкой форме.
Вместе с тем визит к парикмахеру или косметологу, как правило, длится не менее 15 минут. Иногда услуга оказывается в течение нескольких часов! Из чего следует, что инфицирующая доза увеличивается, поэтому высока вероятность серьезно болеть.
- Таким образом есть разница между человеком, который находится в постоянном контакте с зараженными и тем, кто провел несколько секунд в помещении, где покашлял инфицированный человек. При получении небольшой дозы вируса у иммунной системы человека больше шансов справиться с проблемой, - заявил чиновник.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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