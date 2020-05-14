Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 14 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Случаи заражения коронавирусом по-прежнему подтверждены в 51 районе и городском округе Нижегородской области. Ни одного заболевшего нет только в Княгинине.

В лидерах по числу пациентов с COVID-19 остаются Нижний Новгород (2 725 человек), Павловский район (498 человек), Дивеевский район (391 человек), Кулебакский район (215 человек) и Богородский район (170 человек).

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Ардатовский – 111 случаев

Арзамас – 75 случаев

Арзамасский – 15 случаев

Балахнинский – 26 случаев

Богородский – 170 случаев

Большеболдинский район – 12 случаев

Большемурашкинский – 1 случай

Борский – 113 случаев

Бутурлинский – 13 случаев

Вадский – 1 случай

Варнавинский район – 1 случай

Вачский – 32 случая

Ветлужский – 2 случая

Вознесенский – 5 случаев

Володарский – 32 случая

Воротынский – 4 случая

Воскресенский – 2 случая

Выксунский – 64 случая

Гагинский – 10 случаев

Городецкий – 58 случаев

Д.Константиновский – 30 случаев

Дзержинск – 144 случая

Дивеевский – 391 случай

Ковернинский – 1 случай

Краснобаковский – 6 случаев

Краснооктябрьский – 71 случай

Кстовский – 132 случая

Кулебакский – 215 случаев

Лукояновский – 30 случаев

Лысковский – 13 случаев

Навашинский – 63 случая

Павловский – 498 случаев

Первомайский – 8 случаев

Перевозский – 4 случая

Пильнинский – 16 случаев

Починковский – 154 случая

Семеновский – 61 случай

Сергачский – 69 случаев

Сеченовский – 11 случаев

Сокольский – 6 случаев

Сосновский – 29 случаев

Спасский – 15 случаев

Тонкинский – 4 случая

Тоншаевский – 6 случаев

Уренский – 16 случаев

Чкаловский – 12 случаев

Шарангский – 9 случаев

Шатковский – 25 случаев

Шахунский – 42 случая

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 2 725 случаев

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 5596 человек - за последние сутки стало известно еще о 238 случаях. При этом 1 112 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов выросло до 37 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.

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