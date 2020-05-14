Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 14 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Случаи заражения коронавирусом по-прежнему подтверждены в 51 районе и городском округе Нижегородской области. Ни одного заболевшего нет только в Княгинине.
В лидерах по числу пациентов с COVID-19 остаются Нижний Новгород (2 725 человек), Павловский район (498 человек), Дивеевский район (391 человек), Кулебакский район (215 человек) и Богородский район (170 человек).
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Ардатовский – 111 случаев
Арзамас – 75 случаев
Арзамасский – 15 случаев
Балахнинский – 26 случаев
Богородский – 170 случаев
Большеболдинский район – 12 случаев
Большемурашкинский – 1 случай
Борский – 113 случаев
Бутурлинский – 13 случаев
Вадский – 1 случай
Варнавинский район – 1 случай
Вачский – 32 случая
Ветлужский – 2 случая
Вознесенский – 5 случаев
Володарский – 32 случая
Воротынский – 4 случая
Воскресенский – 2 случая
Выксунский – 64 случая
Гагинский – 10 случаев
Городецкий – 58 случаев
Д.Константиновский – 30 случаев
Дзержинск – 144 случая
Дивеевский – 391 случай
Ковернинский – 1 случай
Краснобаковский – 6 случаев
Краснооктябрьский – 71 случай
Кстовский – 132 случая
Кулебакский – 215 случаев
Лукояновский – 30 случаев
Лысковский – 13 случаев
Навашинский – 63 случая
Павловский – 498 случаев
Первомайский – 8 случаев
Перевозский – 4 случая
Пильнинский – 16 случаев
Починковский – 154 случая
Семеновский – 61 случай
Сергачский – 69 случаев
Сеченовский – 11 случаев
Сокольский – 6 случаев
Сосновский – 29 случаев
Спасский – 15 случаев
Тонкинский – 4 случая
Тоншаевский – 6 случаев
Уренский – 16 случаев
Чкаловский – 12 случаев
Шарангский – 9 случаев
Шатковский – 25 случаев
Шахунский – 42 случая
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 2 725 случаев
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 5596 человек - за последние сутки стало известно еще о 238 случаях. При этом 1 112 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов выросло до 37 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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