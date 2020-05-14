2020-05-13T16:00:37+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 14 мая 2020 года составило 5358 человек

За сутки в Нижнем Новгороде было выявлен 271 новый случай заражения
Анастасия НАЗАРОВА
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Число заболевших коронавирусом в регионе перевалило за пять тысяч человек.Число заболевших коронавирусом в регионе перевалило за пять тысяч человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 14 мая 2020 года составило 5358 человек. За минувшие сутки в регионе был выявлен 271 новый случай заражения COVID-19.

Напомним, тестирование на коронавирус в Нижегородской области прошли уже более 120 тысяч человек. По словам губернатора Глеба Никитина, у половины болезнь протекает либо без симптомов, либо в легкой степени.

- Что касается нижегородских больниц, то они полностью готовы к приему пациентов с коронавирусом. Все они обеспечены современным медицинским оборудованием и достаточным количеством аппаратов ИВЛ, - заверил глава региона.

Несмотря на то, что в ряде российских регионов с 12 мая 2020 года начинается постепенное снятие ограничение, в Нижегородской области режим всеобщей самоизоляции решено продлить. В первую очередь, это обусловлено динамикой заболеваемости коронавирусом.

КСТАТИ

Нижегородцам рассказали об условиях выхода из карантина по коронавирусу. Оказывается, существует три критерия, по которым будет приниматься решение о запуске первого этапа по снижению мер изоляции. Причем выполнить осталось только один из этих трех

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ИСТОЧНИК KP.RU

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