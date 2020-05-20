Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 20 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Число зараженных коронавирусом в Нижегородской области продолжает расти – за последние сутки диагноз подтвердился еще у 257 человек. Таким образом, число заболевших перевалило уже за семь тысяч.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 49,8% случаев зафиксированы в районах и городских округах, за исключением Нижнего Новгорода. В приволжской столице сегодня заражен 3 621 человек.
Согласно статистике, в лидерах по-прежнему остаются Павловский район (599 случаев), Дивеевский район (401 случай) и Кулебакский район (289 человек). По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, дополнительные ограничения, которые были введены перед майскими праздниками, дают результаты.
- Главное теперь - добиться устойчивой положительной динамики. Важно, сохранив высокие объемы тестирования, увидеть снижение количества зараженных, - подчеркивает глава региона.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 20 мая:
Ардатовский – 113 случаев
Арзамас – 85 случаев
Арзамасский – 16 случаев
Балахнинский – 59 случай
Богородский – 240 случаев
Большеболдинский район – 17 случаев
Большемурашкинский – 1 случай
Борский – 184 случая
Бутурлинский – 15 случаев
Вадский – 2 случая
Варнавинский район – 6 случаев
Вачский – 45 случаев
Ветлужский – 2 случая
Вознесенский – 5 случаев
Володарский – 39 случаев
Воротынский – 5 случаев
Воскресенский – 13 случаев
Выксунский – 75 случаев
Гагинский – 13 случаев
Городецкий – 70 случаев
Д.Константиновский – 33 случая
Дзержинск – 164 случая
Дивеевский – 401 случай
Княгининский - 1 случай
Ковернинский – 2 случая
Краснобаковский – 7 случаев
Краснооктябрьский – 105 случаев
Кстовский – 158 случаев
Кулебакский – 289 случаев
Лукояновский – 38 случаев
Лысковский – 19 случаев
Навашинский – 79 случаев
Павловский – 599 случаев
Первомайский – 8 случаев
Перевозский – 9 случаев
Пильнинский – 31 случай
Починковский – 166 случаев
Семеновский – 105 случаев
Сергачский – 80 случаев
Сеченовский – 28 случаев
Сокольский – 6 случаев
Сосновский – 48 случаев
Спасский – 26 случаев
Тонкинский – 2 случая
Тоншаевский – 6 случаев
Уренский – 18 случаев
Чкаловский – 16 случаев
Шарангский – 10 случаев
Шатковский – 33 случая
Шахунский – 54 случая
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 3 621 случай
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 7 209 человек - за последние сутки стало известно еще о 257 случаях. При этом 1 653 нижегородца уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов выросло до 49 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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