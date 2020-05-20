2020-05-20T14:15:44+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 20 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, сколько сегодня зараженных COVID-19 в каждом районе и городском округе
Юлия ИСАЕВА
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Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 7 209 человекЧисло зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 7 209 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Число зараженных коронавирусом в Нижегородской области продолжает расти – за последние сутки диагноз подтвердился еще у 257 человек. Таким образом, число заболевших перевалило уже за семь тысяч.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 49,8% случаев зафиксированы в районах и городских округах, за исключением Нижнего Новгорода. В приволжской столице сегодня заражен 3 621 человек.

Согласно статистике, в лидерах по-прежнему остаются Павловский район (599 случаев), Дивеевский район (401 случай) и Кулебакский район (289 человек). По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, дополнительные ограничения, которые были введены перед майскими праздниками, дают результаты.

- Главное теперь - добиться устойчивой положительной динамики. Важно, сохранив высокие объемы тестирования, увидеть снижение количества зараженных, - подчеркивает глава региона.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 20 мая:

Ардатовский – 113 случаев

Арзамас – 85 случаев

Арзамасский – 16 случаев

Балахнинский – 59 случай

Богородский – 240 случаев

Большеболдинский район – 17 случаев

Большемурашкинский – 1 случай

Борский – 184 случая

Бутурлинский – 15 случаев

Вадский – 2 случая

Варнавинский район – 6 случаев

Вачский – 45 случаев

Ветлужский – 2 случая

Вознесенский – 5 случаев

Володарский – 39 случаев

Воротынский – 5 случаев

Воскресенский – 13 случаев

Выксунский – 75 случаев

Гагинский – 13 случаев

Городецкий – 70 случаев

Д.Константиновский – 33 случая

Дзержинск – 164 случая

Дивеевский – 401 случай

Княгининский - 1 случай

Ковернинский – 2 случая

Краснобаковский – 7 случаев

Краснооктябрьский – 105 случаев

Кстовский – 158 случаев

Кулебакский – 289 случаев

Лукояновский – 38 случаев

Лысковский – 19 случаев

Навашинский – 79 случаев

Павловский – 599 случаев

Первомайский – 8 случаев

Перевозский – 9 случаев

Пильнинский – 31 случай

Починковский – 166 случаев

Семеновский – 105 случаев

Сергачский – 80 случаев

Сеченовский – 28 случаев

Сокольский – 6 случаев

Сосновский – 48 случаев

Спасский – 26 случаев

Тонкинский – 2 случая

Тоншаевский – 6 случаев

Уренский – 18 случаев

Чкаловский – 16 случаев

Шарангский – 10 случаев

Шатковский – 33 случая

Шахунский – 54 случая

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 3 621 случай

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 7 209 человек - за последние сутки стало известно еще о 257 случаях. При этом 1 653 нижегородца уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов выросло до 49 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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