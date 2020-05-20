Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 20 мая 2020 года выросло до 1653 человек

20 Май 2020 2020-05-20T12:41:58+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки коронавирус побороли еще 100 жителей Нижегородской области. Общее количество выздоровевших пациентов с COVID-19 в регионе составляет 1653 человека, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Из общего числа заболевших примерно 4,5 тысячи человек пребывают на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает в легкой форме или вообще без симптомов. Больше тысячи пациентов с диагнозом «коронавирус» находятся в больницах, около четырех тысяч человек - под наблюдением врачей, из них 36 - в обсерваторах.

- Мы видим положительную динамику. Но ситуация остается сложной, поэтому режим самоизоляции сохраняется, - пояснил глава региона.

Сообщалось также о четырех новых жертвах COVID-19 в Нижегородской области. Теперь общее количество умерших с таким диагнозом в регионе составляет 49 человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За последние сутки в РФ выписаны 9262 человека, переболевших коронавирусом. Больше всего выписано в Москве - 5440, Московской области - 283 и в Республике Дагестан - 263.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU