Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 19 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Коронавирусная инфекция расползлась по всей Нижегородской области – зараженные есть в каждом из 52 районов и городских округов. По данным на 19 мая 2020 года, 50,3% случаев зафиксированы именно за пределами областного центра.
3 453 человека с COVID-19 находятся в Нижнем Новгороде, остальные 3 499 пациентов живут в районах. В лидерах по-прежнему Павловский район, где коронавирусом заболели 590 человек, Дивеевский район (401 человек), Кулебакский район (289 человек) и Богородский район (228 человек).
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, ограничения, введенные перед майскими праздниками, все-таки дали свой эффект – новой вспышки заболевания нет.
- Главное теперь - добиться устойчивой положительной динамики. Важно, сохранив высокие объемы тестирования, увидеть снижение количества зараженных, - заявил глава региона.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 19 мая:
Ардатовский – 113 случаев
Арзамас – 85 случаев
Арзамасский – 16 случаев
Балахнинский – 47 случай
Богородский – 228 случаев
Большеболдинский район – 17 случаев
Большемурашкинский – 1 случай
Борский – 160 случаев
Бутурлинский – 15 случаев
Вадский – 2 случая
Варнавинский район – 6 случаев
Вачский – 44 случая
Ветлужский – 2 случая
Вознесенский – 5 случаев
Володарский – 39 случаев
Воротынский – 5 случаев
Воскресенский – 13 случаев
Выксунский – 75 случаев
Гагинский – 13 случаев
Городецкий – 70 случаев
Д.Константиновский – 33 случая
Дзержинск – 164 случая
Дивеевский – 401 случай
Княгининский - 1 случай
Ковернинский – 2 случая
Краснобаковский – 7 случаев
Краснооктябрьский – 97 случаев
Кстовский – 154 случая
Кулебакский – 289 случаев
Лукояновский – 37 случаев
Лысковский – 19 случаев
Навашинский – 79 случаев
Павловский – 590 случаев
Первомайский – 8 случаев
Перевозский – 9 случаев
Пильнинский – 25 случаев
Починковский – 166 случаев
Семеновский – 98 случаев
Сергачский – 79 случаев
Сеченовский – 26 случаев
Сокольский – 6 случаев
Сосновский – 47 случаев
Спасский – 21 случаев
Тонкинский – 5 случаев
Тоншаевский – 6 случаев
Уренский – 18 случаев
Чкаловский – 16 случаев
Шарангский – 10 случаев
Шатковский – 33 случая
Шахунский – 54 случая
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 3 453 случаев
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 6 952 человек - за последние сутки стало известно еще о 260 случаях. При этом 1 553 нижегородца уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов выросло до 45 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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