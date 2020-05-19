Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 19 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Коронавирусная инфекция расползлась по всей Нижегородской области – зараженные есть в каждом из 52 районов и городских округов. По данным на 19 мая 2020 года, 50,3% случаев зафиксированы именно за пределами областного центра.

3 453 человека с COVID-19 находятся в Нижнем Новгороде, остальные 3 499 пациентов живут в районах. В лидерах по-прежнему Павловский район, где коронавирусом заболели 590 человек, Дивеевский район (401 человек), Кулебакский район (289 человек) и Богородский район (228 человек).

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, ограничения, введенные перед майскими праздниками, все-таки дали свой эффект – новой вспышки заболевания нет.

- Главное теперь - добиться устойчивой положительной динамики. Важно, сохранив высокие объемы тестирования, увидеть снижение количества зараженных, - заявил глава региона.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 19 мая:

Ардатовский – 113 случаев

Арзамас – 85 случаев

Арзамасский – 16 случаев

Балахнинский – 47 случай

Богородский – 228 случаев

Большеболдинский район – 17 случаев

Большемурашкинский – 1 случай

Борский – 160 случаев

Бутурлинский – 15 случаев

Вадский – 2 случая

Варнавинский район – 6 случаев

Вачский – 44 случая

Ветлужский – 2 случая

Вознесенский – 5 случаев

Володарский – 39 случаев

Воротынский – 5 случаев

Воскресенский – 13 случаев

Выксунский – 75 случаев

Гагинский – 13 случаев

Городецкий – 70 случаев

Д.Константиновский – 33 случая

Дзержинск – 164 случая

Дивеевский – 401 случай

Княгининский - 1 случай

Ковернинский – 2 случая

Краснобаковский – 7 случаев

Краснооктябрьский – 97 случаев

Кстовский – 154 случая

Кулебакский – 289 случаев

Лукояновский – 37 случаев

Лысковский – 19 случаев

Навашинский – 79 случаев

Павловский – 590 случаев

Первомайский – 8 случаев

Перевозский – 9 случаев

Пильнинский – 25 случаев

Починковский – 166 случаев

Семеновский – 98 случаев

Сергачский – 79 случаев

Сеченовский – 26 случаев

Сокольский – 6 случаев

Сосновский – 47 случаев

Спасский – 21 случаев

Тонкинский – 5 случаев

Тоншаевский – 6 случаев

Уренский – 18 случаев

Чкаловский – 16 случаев

Шарангский – 10 случаев

Шатковский – 33 случая

Шахунский – 54 случая

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 3 453 случаев

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 6 952 человек - за последние сутки стало известно еще о 260 случаях. При этом 1 553 нижегородца уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов выросло до 45 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.

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