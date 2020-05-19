2020-05-19T11:26:18+03:00
Общество

Статистика выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 19 мая 2020 года: Всего выздоровели 1553 человека

За минувшие сутки COVID-19 побороли еще 138 нижегородцев
Анастасия НАЗАРОВА
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За минувшие сутки коронавирус побороли еще 138 жителей Нижегородской области.За минувшие сутки коронавирус побороли еще 138 жителей Нижегородской области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За минувшие сутки коронавирус побороли еще 138 жителей Нижегородской области. Общее количество выздоровевших пациентов с COVID-19 в регионе сейчас составляет 1553 человека, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также уточнил, что из общего количества зараженных примерно 4,2 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает либо без симптомов, либо в легкой форме.

При этом свыше 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом находятся в больницах Нижнего Новгорода, около четырех тысяч человек - под наблюдением врачей, из них 37 - в обсерваторах.

Напомним, что за минувшие сутки в Нижегородской области диагноз подтвердился еще у 260 человек. Таким образом общее количество заболевших в регионе составило 6952. А число умерших выросло до 45.

Ранее сообщалось, что власти анонсировали начало работы по постепенному выходу из режима самоизоляции - регион перешел к первому этапу.

- 18 мая коэффициент распространения инфекции впервые стал ниже единицы в среднем за последние семь дней. В итоге сегодня я подписал указ о порядке перехода к этапу снятия ограничений, - написал глава региона в своем Инстаграме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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