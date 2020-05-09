В этом году в Нижегородской области в составе бессмертного полка в рамках впервые должен был пройти женский батальон.

Областной женсовет, обративший особое внимание на вклад представительниц слабого пола в Великую победу и организовавший ряд мероприятий в рамках уникального проекта «Женское лицо войны», совместно с «Комсомольской правдой» запустили онлайн-проект женского батальона.

Мы помним

Несмотря на то, что на передовой в годы Великой отечественной войны в основном находились мужчины, множество подвигов совершили и представительницы слабого пола. Официальная статистика гласит, что в армию и на флот были призваны порядка 500 тысяч советских женщин. Но на самом деле их было гораздо больше. Многие трудились в тылу, спасали раненых в госпиталях, состояли в партизанских отрядах. Некоторые из них заслужили звание Героя Советского союза, а остальные получили ордена и медали.

Кстати, первой женщиной-героем Советского союза еще до войны была Валентина Гризодубова, которая во времена ВОВ командовала 101-м авиатранспортным полком авиации дальнего следования. Она сама совершала полеты, была предводителем партизанских отрядов в тылу врага. В сентябре 1941 года возглавила вновь созданный антифашистский комитет советских женщин, правопреемником которого стал Комитет Советских женщин, а сегодня Союз женщин России.

Валентина Гризодубова. Фото: m.huffpost.com

В течение двух недель в нашу редакцию поступило порядка 200 писем с интересными историями о женщинах-героинях, которые воевали, работали или родились на Горьковской земле. Но в действительности их было несколько тысяч.

Тяжелое бремя на хрупких плечах

Эти женщины совершили настоящие подвиги.

Всем нижегородцам известна Матрена Вольская, которая спасла более трех тысяч детей, проведя их от Смоленской области в город Горький. Она уходила вперед на десятки километров, чтобы проверить, безопасен ли путь, а затем возвращалась за детьми. Несколько раз они подвергались вражеским атакам, но выжили.

Легендарная радистка партизанского отряда Александра Саргсян (она же Шурочка Мороз) в свои 20 с небольшим лет воевала бок о бок со знаменитым разведчиком Кузнецовым, участвовала в партизанских операциях, за что была награждена несколькими орденами. А Евдокия Хренова в 19-летнем возрасте была мобилизована на сооружение рубежа обороны вокруг Горького. Она возглавила бригаду молодых комсомолок, которые трудились изо дня в день, перевыполняя планы.

Матрена Вольская и Евдокия Хренова

Для женщин война стала настоящим испытанием. Тысячи из них, проводив своих мужей и отцов на фронт, остались одни с детьми на руках, были вынуждены работать в полях с утра до ночи. Многие взяли в руки оружие и отправились защищать Родину вместе с мужчинами. Каждая из них внесла вклад в Великую победу.

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