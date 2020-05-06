Женское лицо победы: 10 тяжелых судеб героинь Великой Отечественной войны

9 мая в России отмечается великий всенародный праздник – День победы. В этом году он будет особенным, юбилейным: 75 лет назад завершилась Великая отечественная война.

Это было самое крупное вооруженное столкновение в истории человечества, которое стало трагедией для каждой советской семьи. Оно завершилось победой СССР – в тот самый день, 9 мая 1945 года, в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

Миллионы человек лицом к лицу столкнулись с той войной, продлившейся почти четыре года. Каждый год в память о них – павших на поле боя и вернувшихся домой – во всех уголках страны проходят бессмертные полки. Несмотря на то, что в эпицентре событий находились мужчины, за время Великой отечественной войны немало подвигов совершили и женщины. Они спасали людей, трудились на опасных и тяжелых производствах, защищали Родину в тылу.

9 мая 2020 года в Нижегородской области в составе бессмертного полка впервые должен был пройти женский батальон. Областной женсовет, обративший особое внимание на вклад представительниц слабого пола в Великую победу, совместно с «Комсомольской правдой» запустили онлайн-проект батальона. В течение двух недель в нашу редакцию приходили письма с интересными историями о женщинах-героинях. Сегодня мы публикуем первую часть.

Бесстрашные учителя и медики

Война не выбирала – трудиться с юных лет приходилось всем. Сколько бесстрашия и отваги было в молодых девушках, у которых только-только начиналась жизнь.

О подвиге простой учительницы-партизанки Матрены Вольской, пожалуй, знают все нижегородцы. В июле 1942 года по приказу командира партизанского объединения она вывела из оккупированных деревень под Смоленском более двух тысяч детей. Путь был неблизким и трудным – более двухсот километров по лесам и болотам. К колонне присоединялись и ребята из других поселений – через несколько дней их было уже 3 240. Каждый день Матрена уходила вперед детей на 10-15 километров, чтобы убедиться в безопасности пути, а затем возвращалась и вела колонну за собой. За 10 дней они несколько раз попадали под артиллерийские обстрелы и налеты авиации. 14 августа их встретили в Горьком. Всю свою жизнь после этого Матрена проработала учителем начальных классов в Городецком районе.

А 19-летняя учительница из Шахунского района Евдокия Хренова была мобилизована осенью 1941 года на сооружение рубежа обороны вокруг города Горького. Дуся трудилась во главе молодых комсомолок, которые ежедневно перевыполняли план и построили свой участок досрочно. В числе девяти советских граждан и единственная в Горьковской области Евдокия была награждена орденом Ленина за труд на строительстве оборонных рубежей вокруг города Горького в ноябре 1941 – январе 1942 годов. После войны она переехала в Архангельск и продолжила работать учителем.

Матрена Вольская и Евдокия Хренова

Уроженка деревни Крюки, расположенной в Павловском районе, Мария Ногтева пошла на фронт добровольцем, когда ей было 16. Девушке пришлось обмануть комиссариат и представиться совершеннолетней, чтобы ее отправили на курсы медсестер. С 1943 года Мария трудилась врачом в медсанбате, а за год до окончания войны встретила на фронте свою любовь – Владимира Круглова. 4 ноября 1944 года Владимир был серьезно ранен и отправлен в госпиталь, где Мария ухаживала за ним и помогала встать на ноги. В том самом госпитале они и расписались. Марию наградили орденом «Отечественной войны II степени». В июне 1945 года они с мужем вернулись домой, а через некоторое время у них родились дочь и сын. До конца жизни Мария работала врачом.

В то время, когда началась Великая Отечественная война, Аполлинарии Беловой тоже было 16 лет. Она работала медсестрой в военном госпитале, помогала раненым солдатам, прибывшим с фронта. Ее заботливые руки подняли на ноги сотни бойцов. За героический труд Аполлинария была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», а также юбилейными медалями в честь 50 и 60-летия победы. После окончания войны она посвятила себя работе в Краснобаковской районной больнице.

Мария Ногтева и Аполлинария Белова

Дети и подростки – на благо Родины

После 22 июня 1941 года в суровых условиях оказались миллионы советских семей. Мужчины были вынуждены отправиться на фронт, когда у их жен на руках оставались маленькие дети. Поэтому трудиться приходилось и маленьким.

Война пришла в жизнь Анастасии Осокиной, когда ей было 10 лет. В родной деревне Ново-Ядровское под Красными Баками остались тогда только женщины, старики и дети. Работала Настя наравне со взрослыми: возила удобрение на поля на лошади, засевала поля пшеницей, трудилась на ферме и заготавливала сено. Разве об этом мечтают девочки в 10 лет? Но выбора тогда не было: в поля из дома уходили с рассветом и возвращались поздно ночью. После окончания войны Анастасия работала в колхозе имени Октябрьской революции Краснобаковского района. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», а также юбилейными медалями в честь 45, 60 и 65-летия Великой победы.

В таком же возрасте война застала и Клавдию Шабалину. 10-летняя девочка жила и училась в детском доме под Шарангой. За те страшные годы воспитанники прошли через голод и тяжелый труд: пилили дрова, чтобы было тепло, делили учебники, работали в поле. Через несколько лет Клавдия вернулась в родную деревню Пестово, чтобы поднять разрушенное хозяйство. Работала она секретарем в комсомольской организации, а затем – в райкоме комсомола. Много лет Клавдия помогала детям полюбить книги, пока трудилась в библиотеке. Вместе с мужем они воспитали четверых детей. Клавдия Шабалина была награждена правительственными наградами, является ветераном труда. За труд в годы Великой Отечественной войны получила звание труженика тыла.

Анастасия Осокина и Клавдия Шабалина

Елена Торикина на начало войны была чуть старше – с тяжелыми событиями ей пришлось столкнуться в 15-летнем возрасте. Она тоже жила в Краснобаковском районе, в деревне Наумово, где также трудились с утра до ночи – вся тяжесть крестьянского труда легли на плечи подростков, детей и матерей. В те годы приходилось работать на лесозаготовке – на станции Шеманиха. Параллельно Елена проходила курсы счетовода, после которых стала секретарем в Зубилихинском сельсовете. В послевоенное время она работала в местной школе-интернате бухгалтером. Елена Торикина награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», а также пятью юбилейными медалями в честь победы.

Подвиги многодетных матерей

Когда летом 1941 года муж 29-летней Натальи Загребиной ушел на фронт, она осталась одна с пятерыми детьми. За всю войну она получила от супруга всего одно письмо, вторым стала похоронка. Воспитывать и растить наследников пришлось в одиночку, параллельно работая в совхозе. Чтобы прокормить детей, Наталья бралась за все подряд: доила коров, выращивала картофель и хлеб для фронта. Несмотря ни на что, она справилась с трудностями и пережила войну. Для своих родных она стала настоящим примером мужественной и сильной женщины, которая дожила до глубокой старости и вырастила не только детей, но и внуков.

Наталья Загребина

Похожая судьба получилась и у Фаины Зориной – уроженки деревни Пескуша Ветлужского района. На ее хрупкие плечи в годы войны легла тяжелая судьба многодетной матери. Фаина воспитала пятерых детей – двоих дочерей и троих сыновей. Она работала в лесу на заготовке древесины вместе с другими женщинами и стариками. Когда там не было дел, приходилось подрабатывать в свинарнике. Фаине вручили медаль «Мать героиня», она является тружеником тыла, ветераном труда и инвалидом второй группы.

Фаина Зорина

- Фотография сделана в 93 года – не бабушка, а ягодка, - такую подпись к снимку Фаины подписали ее внуки, которые и прислали нам эту историю.

34-летняя Александра Щелкунова осталась с пятью дочерями, когда ее мужа призвали на фронт. В 1942 году он погиб на поле боя и был похоронен в братской могиле под Калугой. Александра с детьми жила в деревне Большие Мосты Ковернинского района. Чтобы не голодать, приходилось работать в колхозе, а в свободное время пешком отправлялась торговать в Горький. Девочки оставались дома одни и помогали матери, чем могли, создавали уют и топили печь. Замуж так и не вышла больше, освоила швейное мастерство и шила на заказ. Александра дожила до 96 лет, воспитала 16 внуков, 24 правнука и 29 праправнуков. Имела юбилейные медали в честь победы в Великой отечественной войне и медаль материнства.

Елена Торикина и Александра Щелкунова

КОНКРЕТНО

И таких историй - миллионы. Когда женщины взваливали на себя тяжелую ношу, воевали на поле боя, рисковали жизнью ради детей и стариков. Они все - героини!

Женщины-героини Великой отечественной войны

Женщины-героини Великой отечественной войны

Женщины-героини Великой отечественной войны

Женщины-героини Великой отечественной войны

Женщины-героини Великой отечественной войны

Женщины-героини Великой отечественной войны