Женское лицо победы: Еще 8 тяжелых судеб героинь Великой Отечественной войны

9 мая в России отмечается великий всенародный праздник – День победы. В этом году он будет особенным, юбилейным: 75 лет назад завершилась Великая отечественная война.

Несмотря на то, что в эпицентре тех страшных событий находились мужчины, немало подвигов совершили и женщины. Они спасали людей, трудились на опасных и тяжелых производствах, защищали Родину в тылу. 9 мая 2020 года в Нижегородской области в составе бессмертного полка в рамках проекта "Женское лицо войны" впервые должен был пройти женский батальон. Областной женсовет, обративший особое внимание на вклад представительниц слабого пола в Великую победу, совместно с «Комсомольской правдой» запустили онлайн-проект батальона.

В течение двух недель в нашу редакцию приходили письма с интересными историями о женщинах-героинях. Мы публикуем вторую часть, первую можно посмотреть по ссылке.

Участницы ВОВ с АПЗ

Арзамасский приборостроительный завод является одним из крупнейших и стратегически важных предприятий Нижегородской области. После войны в его стенах трудились десятки участников Великой отечественной войны, в том числе и женщины. Сегодня мы расскажем о них.

Вера Демина с детства мечтала стать учительницей и преподавать историю. В 1940 году она поступила в Грозненский двухгодичный учительский институт. Но война нарушила планы, и в августе 1942 года 19-летней Вере пришлось взять в руки винтовку и стать бойцом 140-ого стрелкового полка. До конца войны она воевала в составе 29 отдельного кавалерийского полка, который находился в подчинении Буденного. На поле боя под Ростовом Вера получила контузию, но от госпиталя отказалась. А самые тяжелые воспоминания связаны у нее с боями под селом Никольское, когда фашисты расстреляли местных жителей, а перед этим заставили их копать ров. Боевые заслуги Веры Деминой отмечены Орденом Отечественной войны II степени и многочисленными медалями.

Александра Карякина воевала в составе 106 полка связи 61 армии. Она прошла Прибалтику, Белоруссию и у самых стен Рейхстага встретила Великую победу. Война застала Сашу в 19-летнем возрасте – районный военкомат отправил ее в Елабугу, изучать радиодело. Работать начала в 1942 году, на станции.

– На первом дежурстве услышала страшный гул. Выбежала на улицу, в небе – немецкие истребители. От растерянности не побежала в укрытие, а стала считать их: один, два, десять. Всего было сорок. Случалось всякое: и мост, разобранный заранее фашистами, проваливался, и шофер засыпал за рулем от усталости. Главное, на месте наладить связь, и замаскировать технику – выкопать земляное укрытие, - вспоминает Александра.

После войны она 18 лет проработала в АПЗ обмотчицей. За храбрость, стойкость и мужество награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», Орденом Отечественной войны II степени.

Вера Демина и Александра Карякина

Валентина Латышева отправилась на войну в 17 лет, добровольцем. Прошла обучение военному делу в Горьком, освоила рацию, научилась стрелять из пушки. В составе отделения связи войск противовоздушной обороны ее направили сначала на охрану моста через Оку, а затем на передовую – оборонять Москву. Валентина была заряжающей, без устали носила тяжелые снаряды к пушке. Несколько раз вражеские войска пытались захватить столицу, но в ходе упорных боев враг был сломлен. До конца войны ефрейтор Латышева охраняла воздушные рубежи столицы. За отличную боевую и политическую подготовку ефрейтор имеет 13 благодарностей от командования части». За героизм, проявленный в боях, награждена орденом Отечественной войны II степени.

Анне Протасовой не было и 19 лет, когда в ее жизнь пришла война. Совсем юная девушка надела солдатскую шинель и стала настоящим защитником Родины. Она воевала в Сталинграде, а с 1944 года – в составе воздушной дивизии 1-го Украинского фронта, участвовала в освобождении Польши, Румынии, в Берлинской наступательной операции. День Победы Анна встретила в Праге, где дивизия, выполняя свой интернациональный долг, участвовала в разгроме 25 вражеской группировки. После войны она жила в Ростове, а затем переехала за мужем в Арзамас, где устроилась на работу в АПЗ. В 2013 году в честь 70-летней годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом получила Памятный знак «Участнику Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов от благодарных нижегородцев».

Валентина Латышева и Анна Протасова

Мария Смирнова тоже записалась на фронт в 19 лет. После обучения военному делу в Лукоянове ее распределили в 29-й батальон ВНОС на точки наблюдения в Саконы. Она вела круглосуточное воздушное наблюдение за вражеской авиацией, передавая информацию в штаб армии. В 1943 году батальон передислоцировался на Курскую дугу, где развернулось одно из самых кровопролитных сражений, а через несколько месяцев – в Прибалтику. Окончание войны Мария встретила в Эстонии. Получила Орден Отечественной войны II степени и орден Жукова. После войны работала телефонисткой на почте, а в 1960 году пришла на АПЗ водителем электрокара.

Мария Рябова осталась ухаживать за четверыми братьями и сестрами, когда отец ушел на фронт, а мать заболела туберкулезом. Ей тогда было 18 лет, война только началась. Работать приходилось в поле.

- Ездили в Кулебаки на заготовку торфа. Бывало, вагонетка сойдет с рельсов, тянешь ее. Тяжесть такая, что себя не чувствуешь. Зимой работали на лесозаготовках: сосны широкие, тяжелые, их на лошадях возили. А однажды в лесу встретила волка. Кричи- не кричи – никто не услышит. Вечерами пряли шерсть, - вспоминает нижегородка. После войны ее наградили медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг».

Мария Смирнова и Мария Рябова

Надежда Суслова работала учительницей в школе села Саблуково во время начала войны. В конце 1941 года была отправлена на курсе медсестер в Арзамас, а затем оказалась в Горьком, где формировался санитарный поезд для эвакуации раненых с фронта в Среднюю Азию. Она была и помощницей врача, и сиделкой для больных, и донором. Уколы, перевязки – все делали на ходу, пока поезд проезжал очередную тысячу километров. В конце 1942 года поезд попал под бомбежку – внутри чудом никого не оказалось, и Надежда выжила. Вскоре она попала в полевой госпиталь 9-го гвардейского механизированного корпуса. Победу встретила под Будапештом. А домой вернулась осенью 1945 года с поседевшими висками, медалью «За боевые заслуги» и «Орденом Отечественной войны».

Анна Теличкина ушла на фронт добровольцем, когда ей было 19 лет. Военную присягу приняла 23 февраля 1943 года и отправилась на службу в 1877 зенитный артиллерийский полк, в Прибалтику. Армия СССР перешла в наступление и нашим войскам нужно было защищать каждый километр. Юная защитница за зенитной установкой охраняла небо от самолетов врага. Горячее орудие даже сожгло ей брови. Победу Анна встретила в Праге. Награждена медалью за Победу над Германией и Орденом Отечественной войны II степени. После войны трудилась оператором в котельной на Приборостроительном заводе.

Надежда Суслова и Анна Теличкина

КОНКРЕТНО

И таких историй - миллионы. Когда женщины взваливали на себя тяжелую ношу, воевали на поле боя, рисковали жизнью ради детей и стариков. Они все - героини!

Женщины-героини Великой отечественной войны

Женщины-героини Великой отечественной войны

Женщины-героини Великой отечественной войны

Женщины-героини Великой отечественной войны

Женщины-героини Великой отечественной войны

Женщины-героини Великой отечественной войны

Женщины-героини Великой отечественной войны

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