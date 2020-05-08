Женское лицо победы: Тяжелые судьбы героинь Великой Отечественной войны

9 мая в России отмечается великий всенародный праздник – День победы. В этом году он будет особенным, юбилейным: 75 лет назад завершилась Великая отечественная война.

Несмотря на то, что в эпицентре тех страшных событий находились мужчины, немало подвигов совершили и женщины. Они спасали людей, трудились на опасных и тяжелых производствах, защищали Родину в тылу. 9 мая 2020 года в Нижегородской области в составе бессмертного полка в рамках проекта “Женское лицо войны” впервые должен был пройти женский батальон. Областной женсовет, обративший особое внимание на вклад представительниц слабого пола в Великую победу, совместно с «Комсомольской правдой» запустили онлайн-проект батальона.

В течение двух недель в нашу редакцию пришло порядка 200 писем с интересными историями о женщинах-героинях. Мы уже опубликовали две части, которые можно найти по ссылкам - часть 1 и часть 2.

Слабый пол - на войне

Первой женщиной-героем Советского Союза стала Валентина Гризодубова, которая в годы войны командовала 101-м авиатранспортным полком авиации дальнего следования. Она сама совершала полеты, в том числе в партизанские отряды в тылу врага. В сентябре 1941 года возглавила вновь созданный антифашистский комитет советских женщин, правопреемником которого стал Комитет Советских женщин , а сегодня Союз женщин России.

Валентина Гризодубова. Фото: m.huffpost.com

В нашей стране сотни тысяч Героев Великой отечественной войны. Многие из них воевали или жили на территории Нижегородской области.

Евгения Романовская попала на фронт летом 1943 года, после окончания Московского военного гидрометеорологического института. Пять месяцев она проходила практику в обслуживании боевых вылетов самолетов в битве на Курской Дуге. А потом принимала участие в сражениях 144 истребительной авиационной дивизии летчиков-перехватчиков на Западном фронте. Награждена двумя орденами и медалями. В послевоенные годы – работа синоптиком в Московском аэропорту Внуково. В Нижний Новгород Евгения прибыла через семь лет после войны, где возглавила бюро погоды. Именно Евгения Романовская, «Отличник Гидрометслужбы СССР», «Отличник Гражданской обороны СССР», добилась важности признания гидрометеорологических прогнозов. Верхне-Волжское управление было единственным в стране, где прогнозы погоды были первой и самой главной новостью дня на радио и телевидении.

Надежда Бондарева столкнулась с войной в 21 год. Она вместе с другими комсомолками поселка Варнавино пришла в райком с просьбой отправить их на фронт. Было принято решение обучить их на радиотелеграфистов, и уже в октябре 1941 года они попали на фронт. В июне 1942 года Надежда была награждена медалью «За отвагу».

В представлении сказано «…Во время налета вражеской авиации на КП в деревне Жерновка, товварищ Бондарева, под свистом и разрывами бомб, ни на минуту не бросила наушники, своевременно передавая и принимая радиограммы. Только тогда, когда осколками вражеской бомбы была выведена из строя рация, товарищ Бондарева прекратила свою боевую работу до ввода в действие резервной радиостанции …». В сентябре 1943 года сержант Бондарева была награждена орденом Отечественной войны II степени. «…В городе Козелец Черниговской области, во время бомбежки противником города загорелась церковь, в которой находилась радиостанция. Тов. Бондарева в это время дежурила и принимала радиограмму из штаба дивизии. Когда окончила прием радиограммы, то антенна радиостанции уже горела. Тогда тов. Бондарева вместе с радистом Аблашевым, через клубы дыма, вынесла радиостанцию из горевшей церкви. Товарищ Бондарева очень часто работала под артиллерийским огнем противника и, презирая смерть, всегда отлично выполняла возложенные на нее обязанности». Погибла бесстрашная связистка 5 октября 1943 года. Похоронена в Черниговской области.

Евгения Романовская и Надежда Бондарева

Нина Славкина отправилась сражаться с фашистами, не успев даже окончить педагогическое училище. За месяц она научилась стрелять, оказывать первую медпомощь и использовать Азбуку Морзе. Затем дала присягу и поехала на фронт. Войну проходила в 935 стрелковом полку, где была радисткой. 17 сентября 1943 года она накрыла своим телом радиостанцию, чтобы защитить ее от осколков, а в октябре была награждена медалью “За отвагу” - она во время наступления полка обеспечивала бесперебойную связь по рации, когда наступал противник. Нина дошла до Восточной Пруссии, победительницей прошла по Кенигсбергу и вернулась домой с победой.

Нина Славкина

Любовь, предательство и подвиг

А эта трогательная история рассказывает о подругах, которые пережили на войне все - от первого страха перед неизвестным до настоящего подвига.

Раиса Морозова приехала во Владимирскую область в 1943 году. Ей только-только исполнилось 18 лет. Одновременно с ней туда же, на полевую кухню, прибыли Антонина и Татьяна - им было по 23 года. Там и познакомились. Началось все с охраны готовых буханок хлеба, рядом с которыми Рая стояла на посту с винтовой. А к началу лета 1943 года девушки вместе с танковой бригадой попали на Курскую Дугу, где впервые своими глазами увидели в бою “Катюшу”. Через пару месяцев дошли до Украины, начали двигаться к Днепру, выбивая немцев из хуторов и станиц.

В это время формировалась 351-я стрелковая трижды Краснознаменная Шепетовская дивизия. В штаб требовалась машинистка. В госпитале, где лежала Рая, подцепившая малярию, провели испытания среди девушек, готовых по состоянию здоровья к выписке. Выбрали Раю. До конца пребывания на фронте она служила в этом штабе. Там у нее появилась новая подруга - Тоня, но и про прежних боевых товарищей она не забывала. В штабе Рая встретила первую любовь, а потом забеременела, и в январе 1945 года ее отправили домой. Родила двойняшек сразу на следующий день после того, как добралась.

Раиса Леонова

А вот у Таси судьба сложилась по-другому. После Курской битвы она перешла в санинструкторы. И до конца войны служила в санитарной роте, выносила раненых танкистов с поля боя. Только тридцать лет спустя, после войны, на встречах с пионерами рассказывала им о том, как приходилось ей вытаскивать обожженных бойцов из танков. Она ловко научилась перевязывать любые раны. Этот навык остался на всю жизнь, хотя после войны медиком она не работала. На фронте у нее тоже случилась настоящая любовь и беременность, которая завершилась выкидышем, когда она спрыгивала с военного поезда под Москвой. Детей у нее больше не было.

Татьяна Лялькова

После войны Тася и Рая встретились. Тася уговорила подругу отдать ей одного ребенка на воспитание, потому что выходить двоих было тяжело. И Рая отдала. Так и росли две разъединенные сестры, каждая пережила свои трудности. Но они благодарны судьбе за то, что она подарила им таких матерей.

КОНКРЕТНО

И таких историй - миллионы. Когда женщины взваливали на себя тяжелую ношу, воевали на поле боя, рисковали жизнью ради детей и стариков. Они все - героини!

Женщины-героини Великой отечественной войны

Женщины-героини Великой отечественной войны

Женщины-героини Великой отечественной войны

Женщины-героини Великой отечественной войны

Женщины-героини Великой отечественной войны

Женщины-героини Великой отечественной войны

Женщины-героини Великой отечественной войны

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