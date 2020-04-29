Подпорную стенку для защиты Похвалинского съезда от оползней планируется достроить за две недели

Строительство подпорной стенки для защиты Похвалинского съезда от оползней планируется закончить за две недели, сообщил замглавы администрации Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков на своей странице в «Фейсбуке».

Подпорную стенку строят для защиты Похвалинского съезда от оползней.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, огромный обвал грунта произошел в Нижегородском районе в середине марта 2020 года. Из-за оползня пришлось перекрыть дорогу для транспорта в обе стороны. А буквально на следующий день власти сообщили о новом оползне в том же месте.

Виктор Сдобняков заявил, что первоначальной задачей было обеспечение безопасности, в том числе посредством сноса старого дома, на сетях которого произошла утечка. Но в последние пару недель все силы направлены на возведение подпорной стенки. К этому моменту пробурено 50 свай, все они забетонированы.

Подпорную стенку строят для защиты Похвалинского съезда от оползней.Фото: СОЦСЕТИ

Теперь рабочим предстоит заняться изготовлением шапочного бруса, который монтируется поверх свай.

- Армопояс уже готов, опалубка наполовину установлена и забетонирована, до конца недели планируем доделать. Далее в течение двух недель бетон наберет прочность, и подпорная стенка будет готова. Параллельно с начала следующей недели начнем отсыпку щебнем, - пояснил чиновник.

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