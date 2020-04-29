2020-04-29T17:32:14+03:00
Общество

Подпорную стенку для защиты Похвалинского съезда от оползней планируется достроить за две недели

Рабочие продолжают устранение последствий огромного оползня [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Подпорную стенку строят для защиты Похвалинского съезда от оползней.Подпорную стенку строят для защиты Похвалинского съезда от оползней.Фото: СОЦСЕТИ
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Строительство подпорной стенки для защиты Похвалинского съезда от оползней планируется закончить за две недели, сообщил замглавы администрации Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков на своей странице в «Фейсбуке».

Подпорную стенку строят для защиты Похвалинского съезда от оползней. Фото: СОЦСЕТИ

Подпорную стенку строят для защиты Похвалинского съезда от оползней.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, огромный обвал грунта произошел в Нижегородском районе в середине марта 2020 года. Из-за оползня пришлось перекрыть дорогу для транспорта в обе стороны. А буквально на следующий день власти сообщили о новом оползне в том же месте.

Виктор Сдобняков заявил, что первоначальной задачей было обеспечение безопасности, в том числе посредством сноса старого дома, на сетях которого произошла утечка. Но в последние пару недель все силы направлены на возведение подпорной стенки. К этому моменту пробурено 50 свай, все они забетонированы.

Подпорную стенку строят для защиты Похвалинского съезда от оползней. Фото: СОЦСЕТИ

Подпорную стенку строят для защиты Похвалинского съезда от оползней.Фото: СОЦСЕТИ

Теперь рабочим предстоит заняться изготовлением шапочного бруса, который монтируется поверх свай.

- Армопояс уже готов, опалубка наполовину установлена и забетонирована, до конца недели планируем доделать. Далее в течение двух недель бетон наберет прочность, и подпорная стенка будет готова. Параллельно с начала следующей недели начнем отсыпку щебнем, - пояснил чиновник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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