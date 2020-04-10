2020-04-10T19:44:13+03:00
Общество

Работы по восстановлению Похвалинского съезда завершатся к концу мая

Сейчас подрядчик начал работу в круглосуточном режиме
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Работы по восстановлению Похвалинского съезда завершатся к концу мая.Работы по восстановлению Похвалинского съезда завершатся к концу мая.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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На Похвалинском съезде полным ходом идут восстановительные работы после масштабного обвала грунта, произошедшего в Нижнем Новгороде еще 18 марта. Спустя несколько дней частичное движение на данном участке было восстановлено. Однако полностью устранить последствия обвала не удалось до сих пор.

- 11 апреля мы рассчитываем завершить бурение скважин на Похвалинском съезде, - сообщил заместитель директора компании-подрядчика «Нижегородспецгидрострой» Андрей Буйный во время инспекции на месте обвала. – У нас были некоторые сложности из-за того, что на глубине попадаются твердые породы. Это замедлило работы. Но в конечном итоге мы справились.

По словам, заместителя мэра Нижнего Новгорода Виктора Сдобнякова, сейчас подрядчик работает в круглосуточном режиме.

- На сегодняшний день из 50 скважин для буронабивных свай сделано 47, - рассказал Виктор Сдобняков. – Уже этой ночью бурение скважин должно быть завершено. А на

следующей неделе должно быть полностью подготовлено свайное поле.

Вслед за этим рабочим предстоит изготовить шапочный брус и сделать разгрузочную призму. Специально для этого сюда планируется завезти около 500 КАМАЗов, чтобы придать склону первоначальный вид.

- Рабочие должны установить здесь георешетку, восстановить плодородный слой и посеять траву, - рассказал Виктор Сдобняков. - По плану все ремонтные работы должны быть завершены до конца мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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