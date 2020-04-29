Масочный режим в Нижнем Новгороде: могут ли ввести в период коронавируса?
В апреле в некоторых регионах Российской Федерации был введен так называемый «масочный режим». А кое-где местные власти только готовятся объявить режим, во время которого нельзя выходить из дома без индивидуальных средств защиты. «Комсомольская правда» выяснила, возможен ли «масочный режим» в Нижнем Новгороде из-за коронавируса.
По словам главного внештатного инфекциониста регионального министерства здравоохранения Петра Зубарова, исполнение «масочного режима» всеми жителями, выходящими из дома не повлияет на развитие ситуации с новой коронавирусной инфекцией.
- Требовать обязательное ношение масок всеми жителями города нецелесообразно, - считает эксперт.
При этом собеседник «Комсомолки» напомнил, что использование масок рекомендуется в закрытых пространствах: транспорте, магазинах, аптеках и деловых центрах.
А КАК У НИХ
Жителей Ивановской области уже обязали носить маски во всех общественных местах. Такое распоряжение губернатора действует с 24 апреля. Причем уточняется, что в качестве защитных средств помимо масок можно использовать повязки, респираторы или другие изделия, защищающие органы дыхания.
А в Приморье решено ввести «масочный режим» с 30 апреля. «Все граждане будут обязаны носить индивидуальные средства защиты - маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания - при посещении организаций торговли, организаций, оказывающих любые социально-бытовые услуги, пассажирского общественного транспорта, в том числе такси, остановок и иных общественных мест», - говорится в указе.
ВАЖНО
При возникновении признаков респираторной инфекции следует остаться дома и обратиться за медицинской помощью по телефону регистратуры поликлиники по месту жительства либо позвонить на круглосуточную горячую линию нижегородского минздрава (8 831) 250-94-03.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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