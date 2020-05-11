2020-05-11T11:09:48+03:00
Общество

Число умерших из-за коронавируса в Нижнем Новгороде на 11 мая 2020 года выросло до 31 человека

За последние сутки скончались еще два пациента
Юлия ИСАЕВА
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Количество умерших из-за коронавируса в Нижегородской области выросло до 31 человекаКоличество умерших из-за коронавируса в Нижегородской области выросло до 31 человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество умерших из-за коронавируса в Нижегородской области, по данным на утро 11 мая 2020 года, выросло до 31 человека. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, за последние сутки скончались еще два пациента, у которых был подтвержден COVID-19.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, сейчас медики борются за жизнь каждого нижегородца с коронавирусом, однако лечение осложняется хроническими заболеваниями.

- В каждом случае гибели проводится тщательное исследование, устанавливаются причины, изучаются результаты анализов. Затем эта информация передается в единую федеральную базу учета, где повторно верифицируется, - уточнил Мелик-Гусейнов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На утро 11 мая в Нижегородской области подтверждены 4 733 случая заражения коронавирусом. За сутки заболел еще 291 человек. При этом 715 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Еще более 2,4 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении – COVID-19 протекает у них в легкой или бессимптомной форме. На новую инфекцию протестированы более 116 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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