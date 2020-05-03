2020-05-03T21:58:35+03:00
Дом. Семья

«Увидел бы сразу его настоящее фото – никогда бы не взял!»: Нижегородский кот Рыжий стал звездой Первого канала

Хозяин очаровательного котейки рассказал, как было снято то самое видео и как его зовут на самом деле
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
Поделиться:
«Увидел бы сразу его настоящее фото – никогда бы не взял!»: Нижегородский кот Рыжий стал звездой Первого канала. Фото: Илья ПРИХОДЬКО«Увидел бы сразу его настоящее фото – никогда бы не взял!»: Нижегородский кот Рыжий стал звездой Первого канала. Фото: Илья ПРИХОДЬКО
Изменить размер текста:

Нижегородский кот Рыжий и его хозяин, телеведущий Илья Приходько все-таки стали звездами Первого канала – 3 мая в эфир вышел выпуск программы «Видели видео?» с их участием. Правда, в Москву им для этого ехать не пришлось – режим самоизоляции все-таки. Поэтому создатели программы ограничились «телемостом», пообщавшись с Ильей и рыжим пушистиком по скайпу.

Хозяин звездного питомца рассказал о том, как было снято то самое легендарное видео. Напомним, коротенький ролик с Рыжим за считанные дни набрал несколько миллионов просмотров в социальной сети TikTok.

- Когда приходится уезжать куда-нибудь отдыхать, кота не с кем оставить, и бывает так, что он день, два, три может быть один. К нему, конечно, приходят кормить, но он очень скучает. И конкретно это видео было записано после того, как меня не было несколько дней. Он меня встретил, ходил за мной буквально хвостом. Пошел за мной в ванную, я там какие-то вещи в стиральную машинку запихиваю, а он вдруг раз и приземляется на раковину. У него это вообще одна из любимых локаций, он там часто сидит и что-то болтает. Именно в раковине. Ну я и достал телефон, думаю: «Он так мило лежит, сейчас сделаю фотографию». А получилось видео. Ну я и решил попробовать его выложить, кроме привычных соцсетей, еще и в TikTok. Специально зарегистрировал аккаунт для кота! И тут посыпалась куча уведомлений, смотрю – а там уже три миллиона просмотров! И тут я понял, что кот-то меня обошел – я ведь работаю на телевидении, - поделился Илья.

- Так что любой нормальный журналист, если он не успешен, должен завести себе кота прямо сейчас, и, возможно, это будет звездный час вашей карьеры, - заметил ведущий передачи Александр Смол.

Илья Приходько рассказал также забавную историю о том, как у него появился кот Рыжий. Оказывается, его знакомая прислала ему перевернутую фотографию маленького котенка, и Илья решил, что в него просто невозможно не влюбиться, и взял малыша к себе. А спустя год додумался повернуть фото правильно…

- Если б я его сразу увидел в этом варианте, я б его никогда не взял, наверное! – смеется Илья.

Кстати, на самом деле кота Рыжего зовут даже не Рыжим, а… Котом.

- Рыжий – это такая оперативная кличка для журналистов, для контрактов каких-нибудь, может быть, - шутит Илья. – А так он Кот и все. Ну не липнет к нему никакая кличка!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Грозы ожидаются в Нижегородской области вечером 3 мая
Первая льготная ипотека под 6,1% выдана в Нижнем Новгороде
Двое подростков с товарищем зверски избили прохожего в Арзамасе
Лишь в четырех районах Нижегородской области не зарегистрировано ни одного случая коронавируса
Свыше 5,4 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции составлено в Нижегородской области
Главный редактор «КП - Нижний Новгород» в прямом эфире с Евгением Люлиным обсудит вопросы экономики и поддержки бизнеса
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 3 мая 2020 года составило 350 человек
Нижегородцев приглашают стать участниками проекта «Ожившие картины на карантине»
Сергей Дмитриев: «Обновленная Конституция закрепляет стремление России к научному и технологическому прогрессу»
Семь населенных пунктов Нижегородской области закрыли на карантин
Карантин введен из-за коронавируса в Выксе Нижегородской области
Порядка 70 нижегородцев скоро вернутся из зарубежных поездок в Нижегородскую область
Госавтоинспекция и волонтеры проверяют автомобили, направляющиеся в Нижний Новгород
К песенному марафону «Наш День Победы» присоединились музыканты и вокалисты Пермского края
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 2 мая 2020 года: больше всего зараженных выявлено в Ленинском районе
Почти 6 миллионов нижегородцев оформили заявки на выход из дома через сервис «Карта жителя Нижегородской области» в апреле
Свыше 5,2 тысячи протоколов составили на нарушителей режима самоизоляции в Нижнем Новгороде
Контроль водителей усилен на автодорогах Нижегородской области с 1 мая
Советы нижегородцам: Как выбирать антисептические средства?
Служебную проверку проведут в нижегородском управлении Следственного комитета
Маршрутка Т-24 вернется на улицы Нижнего Новгорода 2 мая
Началось устройство фундамента для новой школы в Дзержинске
Мост и автодорога затоплены в Нижегородской области из-за паводка
Свыше 5000 протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 1 мая 2020 года: названы районы с максимальным числом заболевших
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Первомаем
Хронические заболевания и коронавирус: как обезопасить себя и своих близких