«Увидел бы сразу его настоящее фото – никогда бы не взял!»: Нижегородский кот Рыжий стал звездой Первого канала

Нижегородский кот Рыжий и его хозяин, телеведущий Илья Приходько все-таки стали звездами Первого канала – 3 мая в эфир вышел выпуск программы «Видели видео?» с их участием. Правда, в Москву им для этого ехать не пришлось – режим самоизоляции все-таки. Поэтому создатели программы ограничились «телемостом», пообщавшись с Ильей и рыжим пушистиком по скайпу.

Хозяин звездного питомца рассказал о том, как было снято то самое легендарное видео. Напомним, коротенький ролик с Рыжим за считанные дни набрал несколько миллионов просмотров в социальной сети TikTok.

- Когда приходится уезжать куда-нибудь отдыхать, кота не с кем оставить, и бывает так, что он день, два, три может быть один. К нему, конечно, приходят кормить, но он очень скучает. И конкретно это видео было записано после того, как меня не было несколько дней. Он меня встретил, ходил за мной буквально хвостом. Пошел за мной в ванную, я там какие-то вещи в стиральную машинку запихиваю, а он вдруг раз и приземляется на раковину. У него это вообще одна из любимых локаций, он там часто сидит и что-то болтает. Именно в раковине. Ну я и достал телефон, думаю: «Он так мило лежит, сейчас сделаю фотографию». А получилось видео. Ну я и решил попробовать его выложить, кроме привычных соцсетей, еще и в TikTok. Специально зарегистрировал аккаунт для кота! И тут посыпалась куча уведомлений, смотрю – а там уже три миллиона просмотров! И тут я понял, что кот-то меня обошел – я ведь работаю на телевидении, - поделился Илья.

- Так что любой нормальный журналист, если он не успешен, должен завести себе кота прямо сейчас, и, возможно, это будет звездный час вашей карьеры, - заметил ведущий передачи Александр Смол.

Илья Приходько рассказал также забавную историю о том, как у него появился кот Рыжий. Оказывается, его знакомая прислала ему перевернутую фотографию маленького котенка, и Илья решил, что в него просто невозможно не влюбиться, и взял малыша к себе. А спустя год додумался повернуть фото правильно…

- Если б я его сразу увидел в этом варианте, я б его никогда не взял, наверное! – смеется Илья.

Кстати, на самом деле кота Рыжего зовут даже не Рыжим, а… Котом.

- Рыжий – это такая оперативная кличка для журналистов, для контрактов каких-нибудь, может быть, - шутит Илья. – А так он Кот и все. Ну не липнет к нему никакая кличка!

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