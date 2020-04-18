«Одним рыжим дублем»: Нижегородский кот по кличке Рыжий все-таки станет звездой «Первого канала»

Телеведущий Илья Приходько и его кот по кличке Рыжий снялись в новом выпуске телепередачи «Видели видео?», которая идет на «Первом канале». В Москву ездить не пришлось - «студию» развернули прямо в квартире героев. О том, как проходили съемки, «Комсомольская правда» узнала из первых уст.

Короткое видео с разговаривающим котом набрало миллионы просмотров в сети.Фото: СОЦСЕТИ

Для начала напомним, что Рыжий - тот самый «говорящий» кот, который буквально взорвал социальную сеть TikTok в январе 2020 года. За считанные дни коротенькое видео с хвостатым болтуном набрало миллионы просмотров. А через некоторое время раздался телефонный звонок - редактор популярной передачи про животных стала зазывать нижегородца с его котом на съемки. Обещали лучшие условия!

- Девушка сказала, что нас с котом встретят на вокзале и отвезут на съемки. Даже был вариант с проживанием на время съемок в гостинице. Причем говорила, что для своих героев выкупают целое купе в поезде! - вспоминает Илья Приходько.

Короткое видео с разговаривающим котом набрало миллионы просмотров в сети.Фото: СОЦСЕТИ

Но воспользоваться всеми этими благами телеведущему и его питомцу так и не удалось. Накануне съемок в Москве позвонили с передачи и сообщили, что студию заняла Ксения Собчак со своим ток-шоу. Тогда нижегородец приуныл, сказав, что в другое время вряд ли сможет приехать на съемки. Поклонники Рыжего, конечно, жутко расстроились.

К счастью, долго горевать ни фанатам котика, ни друзьям Приходько не пришлось! В разгар пандемии коронавируса нижегородец поделился радостной новостью: их с Рыжим все-таки покажут по ТВ.

Короткое видео с разговаривающим котом набрало миллионы просмотров в сети.Фото: СОЦСЕТИ

- Одним рыжим дублем! Записались с рыжей звездой «ТикТока» для «Первого канала». Ждали много времени, мы были в самом конце трехчасовых съемок. Вроде как «Скайп» не подвел. Минут десять на все про все. В какой-то момент, кажется, перехватил инициативу у ведущего Саши Смола и стал по привычке рулить процессом, - написал хозяин кота на своей страничке в «Фейсбуке» 17 апреля.

«Комсомолка» выяснила, что съемки телепередачи «Видели видео?» впервые проводились по «Скайпу». Организаторы несколько раз созванивались с героями, чтобы обсудить все детали и выбрать подходящую локацию дома.

Илья Приходько вместе со своим котом вышел в эфир Первого канала прямо из собственной квартиры.Фото: СОЦСЕТИ

- Ведущий расспрашивал меня про забавные случаи с Рыжим, как он появился и так далее. А кот при этом ел «Шебу» и урчал, - улыбнулся Илья Приходько. - В самый разгар передачи вообще хотел уйти спать. Но, думаю, в студии было бы тяжелее.

С одной стороны, нижегородец жалеет, что не побывал в студии в Москве - ему как работнику телевидения хотелось посмотреть изнутри на организацию процесса съемок на федеральном канале. С другой стороны, не пришлось беспокоить животное дальней дорогой и многочасовым ожиданием своей очереди в студии.

Съемки на федеральном канале не вызвали у Рыжего особых эмоций.Фото: СОЦСЕТИ

- После съемок Рыжий отвернулся и задремал. Многие спрашивают: «Когда же мы увидим вас по телевизору?» Пока не могу сказать. Пообещали предупредить заранее. А пока все желающие могут посмотреть новые видео с Рыжим в «ТикТоке», - добавил собеседник «Комсомолки».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="228" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/756462" frameborder="0"></iframe> Нижегородский кот Рыжий стал звездой TikTok.Видео: Илья Приходько

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