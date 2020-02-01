2020-02-01T11:23:41+03:00
Дом. Семья

«Обещают лучшие условия!»: Первый канал выкупит целое купе для нижегородского кота, ставшего звездой TikTok

Рыжего пушистика пригласили на съемки популярной телепередачи [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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За считанные дни видео с Рыжим набрало миллионы просмотров.За считанные дни видео с Рыжим набрало миллионы просмотров.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Всенародная слава обрушилась на кота по кличке Рыжий из Нижнего Новгорода, после того, как его хозяин выложил в соцсети TikTok ролик со своим любимчиком. За три дня коротенькое десятисекундное видео набрало миллионы просмотров. А скоро полуторагодовалого красавца покажут по центральному телевидению, отчего поклонников у Рыжего только прибавится!

Полуторагодовалый пушистик никогда прежде не покидал квартиру на долгий срок. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Полуторагодовалый пушистик никогда прежде не покидал квартиру на долгий срок.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Моего кота пригласили на съемки передачи «Видели видео?» для Первого канала. Запись программы будет примерно через месяца, а дата эфира пока не известна, - рассказал «Комсомольской правде» хозяин кота Илья Приходько. - Обещают лучшие условия! Даже лучше, чем для людей.

Это важно, ведь рыжий красавчик никогда прежде не покидал пределов квартиры на долгий срок, да к тому же не ездил в транспорте. Редактор программы успокоила нижегородца, сообщив, что для своих героев они выкупают целое купе.

У малыша все шансы стать звездой Первого канала. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У малыша все шансы стать звездой Первого канала.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Девушка сказала, что нас с котом встретят на вокзале и отвезут на съемки. Даже есть вариант с проживанием на время съемок в гостинице! В общем, всячески успокаивала, говоря, что у них на программе бывали разные коты: и активные драчуны, и застенчивые пушистики. Все со стрессом справлялись, - заявил собеседник «Комсомолки».

Молодой человек признался, что смотрит на внезапную популярность своего питомца с изрядной долей юмора и даже некоторой иронии.

- Хотя если Рыжего потом возьмут «официальной мордой» какого-нибудь «Вискаса», то вот будет дело серьезное, - улыбнулся Илья Приходько.

Нижегородский кот Рыжий стал звездой TikTok.Видео: Илья Приходько

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ИСТОЧНИК KP.RU

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