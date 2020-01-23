«Миллион просмотров за три дня»: Нижегородский кот Рыжий стал звездой TikTok

Нежное «мяу» тоненьким голоском, парочка выразительных взглядов и розовые подушечки отдыхающего в раковине котика – этого оказалось достаточно, чтобы покорить миллионную аудиторию социальной сети TikTok. Коротенькое десятисекундное видео за три дня набрало миллионы просмотров. И число поклонников рыжего красавца продолжает расти.

Ролик с Рыжим набрал уже миллион просмотров. ФОТО: Илья Приходько.

- Рыжему уже полтора года, - рассказывает его хозяин Илья Приходько. - С самого начала он был очень общительный. На любое мое слово у него всегда есть собственное «мяу». В тот раз меня не было дома несколько дней. Когда я вернулся, то он ходил за мной хвостом и старался привлечь мое внимание. По счастливой случайности, у меня в руках оказался смартфон, и я решил записать наш диалог, пока он лежал на своем любимом месте – в раковине. Такой интонации я не встречал у него еще!

То, что это видео вызовет такую реакцию пользователей, Илья не мог даже представить – все-таки в интернете котов полным-полно.

Поклонники не могут отвести глаз от пушистого красавца. ФОТО: Илья Приходько

- Я выложил ролик три дня назад, а там уже несколько сотен комментариев и больше миллиона просмотров за три дня. Все пишут, что хотят потискать или поговорить с ним, - рассказывает Илья. - На самом деле он всегда был очень милым и любил поговорить. Возможно, все дело в том, что пока я на работе целыми днями, он слушает радио. Я ему оставляю, чтобы не скучал.