Более 3,4 тысячи протоколов за нарушение самоизоляции было составлено в Нижегородской области за две недели

25 Апр 2020 2020-04-25T14:01:40+03:00

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С 10 по 24 апреля 2020 года в Нижегородской области сотрудники полиции и органы власти составили 3 452 протокола на нарушителей режима самоизоляции. Более двух тысяч из них были направлены в суд, 192 – рассмотрены.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, большинство документов (3226 штук) были оформлены на граждан, а остальные – на юридических лиц. Еще в более 40 тысячах случаев проверяющие ограничились профилактическими беседами об опасности нарушения режима повышенной готовности.

За минувшие сутки правоохранители провели 714 проверок и более 940 таких бесед, составлен 31 протокол.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал, что контроль за соблюдение самоизоляции будет только усиливаться. Выходить из дома в настоящее время разрешено только при наличии специального QR-кода. Оформить его можно или на сайте «Карта жителя Нижегородской области» или по номеру 8-800-4444-112. Работающих граждан это тоже касается.

- Предпринимаются меры для того, чтобы поддержать пострадавшие отрасли экономики, но эти усилия будут бессмысленными без общего понимания серьезности ситуации. Мы ведем тотальную проверку как граждан, находящихся на улицах, так и работающих предприятий. Возникнут нарушения – последуют штрафы или аннулирование подтверждений на право вести деятельность в нерабочие дни, - подчеркнул Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU