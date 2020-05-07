2020-05-07T10:16:30+03:00
Общество

Почти 100 тысяч нижегородцев прошли тестирование на коронавирус

По количеству исследований регион занимает первое место в ПФО
Юлия ИСАЕВА
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По данным на утро 7 мая 2020 года, жители Нижегородской области сделали 99 339 тестов на коронавирус. Средний показатель на данный момент - 3101 человек на 100 тысяч населения, сообщает пресс-служба облправительства.

По словам губернатора Глеба Никитина, по числу сделанных тестов регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

-Расширение масштабов тестирования позволяет нам выявлять заболевание и у тех, у кого оно протекает бессимптомно или в легкой форме. Такие пациенты проходят лечение амбулаторно, на дому. В итоге мы можем снизить риск заражения для окружающих, - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, 6 мая стало известно, что регион уже подготовил план мероприятий поэтапного выхода из режима ограничений, связанных с распространением коронавируса. То, какие предприятия и когда смогут возобновить свою деятельность, зависит от трех факторов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За последние сутки тестирование прошли 3 716 человек. А число лабораторий, которые берут анализы, выросло до 11.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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