Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 7 мая 2020 года: Выявлено 312 случаев

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 7 мая 2020 года выросло до 3610 человек. На портале стопкоронавирус.рф сообщается о 312 новых случаях заболевания.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, тестирование на вирус прошли уже почти 100 000 жителей. По этому показателю регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

Напомним, 6 мая 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в совещании по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. Он рассказал о том, что регион уже подготовил план мероприятий поэтапного выхода из режима ограничений, связанных с распространением коронавируса.

- Большая часть мероприятий должна быть реализована до 11 мая включительно. Мы следуем принципу дифференцированного подхода и предписаниям санитарных врачей и рекомендациям Минэкономразвития, - отметил глава Нижегородской области.

При этом то, какие предприятия и когда смогут возобновить свою деятельность, зависит от трех факторов.

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