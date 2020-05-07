2020-05-07T10:57:03+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 7 мая 2020 года: Выявлено 312 случаев

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 3610 человек
Юлия ИСАЕВА
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На портале стопкоронавирус.рф сообщается о новых случаях заражения в регионеНа портале стопкоронавирус.рф сообщается о новых случаях заражения в регионеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 7 мая 2020 года выросло до 3610 человек. На портале стопкоронавирус.рф сообщается о 312 новых случаях заболевания.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, тестирование на вирус прошли уже почти 100 000 жителей. По этому показателю регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

Напомним, 6 мая 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в совещании по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. Он рассказал о том, что регион уже подготовил план мероприятий поэтапного выхода из режима ограничений, связанных с распространением коронавируса.

- Большая часть мероприятий должна быть реализована до 11 мая включительно. Мы следуем принципу дифференцированного подхода и предписаниям санитарных врачей и рекомендациям Минэкономразвития, - отметил глава Нижегородской области.

При этом то, какие предприятия и когда смогут возобновить свою деятельность, зависит от трех факторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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