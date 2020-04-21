2020-04-21T16:54:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 21 апреля 2020 года увеличилось до шести

В приволжской столице зафиксирован еще один летальный случай от COVID-19
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 21 апреля 2020 года увеличилось до шестиКоличество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 21 апреля 2020 года увеличилось до шестиФото: Андрей АБРАМОВ
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Еще одна зараженная коронавирусом нижегородка скончалась во вторник, 21 апреля 2020 года. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- К сожалению, есть еще одна потеря. Женщина, 67 лет. Анамнез осложнен сахарным диабетом и хронической почечной недостаточностью (на диализе), - рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

По словам заместителя губернатора, на аппаратах искусственной вентиляции легких сейчас находятся 16 человек, в резерве есть еще 236 коек с ИВЛ. Кислород дополнительно получают 127 пациентов.

- За сутки лаборатории отработали более 2520 тестов. Оперативно увеличиваем размеры тестирования. Выздоровели 49 пациентов, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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