Глава региона Глеб Никитин проверил, как дезинфицируются подъезды многоквартирных домов. В понедельник, 6 апреля, он посетил дом № 40 на улице Дьяконова в Автозаводском районе.

- У нас в области больше 350 управляющих компаний, обслуживающих 18 тысяч домов. И обрабатывать подъезды их прямая обязанность. Всего необходимо дезинфицировать 50 тысяч подъездов, из них 35 тысяч регулярно обрабатываются с 30 марта. Обработка остальных начнется в ближайшие дни, - рассказал губернатор.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал проводить обработку мест общего пользования в жилых домах не менее двух раз в день. Дезинфекции подлежат домофон, дверные ручки, перила, кнопки лифта, стены, полы и почтовые ящики.

При этом, если жители видят, что никакой обработки нет, следует звонить на горячую линию Госжилинспекции Нижегородской области по телефону 430-79-19.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним также, что губернатор Нижегородской области поручил усилить контроль за работой домоуправляющих компаний и качеством предоставления коммунальных услуг.

«Комсомольская правда» рассказывала, что в Нижнем Новгороде зафиксировано еще девять новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. При этом, по словам главы региона Глеба Никитина, диагноз подтвердился у пациентов в разное время, а подтверждение из референс-центров пришло лишь сейчас.

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