«Переехала и протащила»: в Балахне женщина на внедорожнике сбила 74-летнюю пенсионерку

Пострадавшая осталась жива, с различными травмами её госпитализировали в больницу. Фото: скрин из видео. Источник: Балахна Live

Очередная история с жутким ДТП всколыхнула социальные сети – в Балахне женщина на внедорожном автомобиле «Шевроле Нива» в результате собственной невнимательности сбила пешехода и несколько метров протащила его по дороге. Авария произошла днём 15 ноября на улице Дзержинского.

- За рулем внедорожника находилась 69-летняя женщина. Около 11:45 при выезде со второстепенной дороги, водитель не предоставила преимущества в движении и совершила наезд на 74-летнюю пенсионерку, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Момент наезда попал на камеры видеонаблюдения и, судя по кадрам, понять, каким образом водитель не заметила пешехода, становится довольно трудно.

Автомобиль «Шевроле Нива» ехал не на высокой скорости, а, приближаясь к перекрестку, и вовсе затормозил. Пенсионерка с клюшкой и пакетом наперевес увидела машину и даже остановилась, чтобы быть уверенной, что автомобиль её пропускает и никуда не поедет. Машина стояла, и женщина решила перейти дорогу, но уже в следующую секунду внедорожник тронулся и наехал на пенсионерку.

Несмотря на то, что на внедорожнике работал правый поворотник, автомобиль почему-то поехал налево, а водитель, кажется, и вовсе не заметил, что под колесами машины находится человек.

Машина выехала на перекрёсток, буквально провезя пенсионерку по дороге несколько метров, а потом забуксовала. Женщина за рулем, видимо, и задуматься не успела, почему автомобиль отказывается ехать на ровном месте, и поддала газу, переехав пенсионерку как некое «препятствие» или лежачий полицейский.

Пострадавшую закрутило под колёсами, и она осталась лежать на холодном асфальте, в то время как на помощь к ней кинулись другие пешеходы, а через некоторое время и сама виновница, которая успела проехать ещё с десяток метров, прежде чем осознать, что произошло.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения различной степени тяжести и была доставлена в ЦРБ, - рассказали в правоохранительных органах.

В настоящее время проводится административное расследование, полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, а пока вопрос о том, как водитель умудрилась не заметить пенсионерку, переходящую проезжую часть, остаётся открыт. Также непонятно, как можно было не почувствовать удар по машине при наезде на пешехода.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» направила запрос в министерство здравоохранения Нижегородской области с просьбой рассказать о состоянии пострадавшей, но на момент публикации материала ответ еще не поступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!