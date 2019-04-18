В центре Нижнего Новгорода маршрутка переехала женщину на пешеходном переходе

В среду, 17 апреля, произошло ужасное ДТП – маршрутка №97 переехала пожилую женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом рассказали в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Трагедия произошла в 11.36 в самом центре города - на улице Варварской, в районе дома №8. 67-летняя женщина переходила проезжую часть, когда, по словам очевидцев, с улицы Пискунова вылетел автобус. 25-летний водитель, видимо, не заметил пенсионерку, и наехал на нее. Причем, по словам очевидцев, автобус не просто сбил ее, а буквально переехал женщину. В результате она оказалась под салоном автобуса.

По сведениям УГИБДД по Нижегородской области, женщину увезли на «скорой» с диагнозом «тяжелая сочетанная травма» в больницу имени Н.И. Семашко. Однако врачи не смогли ей помочь - в больнице женщина скончалась.