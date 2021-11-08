«Бабушка с другой внучкой были в ванной»: Пятилетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Нижнем Новгороде

Малышка осталась жива, но получила травмы. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Несчастный случай произошёл вечером 6 ноября в Нижнем Новгороде: в экстренные службы города поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки выпала пятилетняя девочка. Малышка осталась жива, но получила травмы различной степени тяжести.

Произошло всё в микрорайоне Верхние Печеры в одной из 17-этажек по улице Богдановича. За ребёнком недосмотрела бабушка, которая всего лишь на несколько минут вышла из комнаты.

- Девочка находилась в комнате одна, а в это время её бабушка с другой внучкой были в ванной комнате, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Что заинтересовало девочку на улице неизвестно, но, тем не менее, малютка забралась на подоконник по дивану, стоящему возле окна, открыла створки и упала на землю с высоты четвёртого этажа.

Девочка упала из окна четвёртого этажа по улице Богдановича. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Медики, прибывшие на место происшествия, госпитализировали ребёнка в детскую областную больницу.

- В настоящее время ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, - уточняют следователи.

Сейчас по данному факту следователи проводят доследственную проверку, делом также заняты и в прокуратуре Нижегородской области.

- Чтобы уберечь Ваших детей от опасности, необходимо отодвинуть от окон всю мебель, чтобы ребенок не мог самостоятельно залезть на подоконник. А также необходимо поставить специальные оконные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть створку больше, чем на несколько сантиметров, - рекомендуют следователи.

Напомним, что истории, когда дети, оставленные без присмотра родителей, падают из окон многоэтажных зданий, повторяются из года в год. Так, причины падения почти всегда похожи: то родители оставят окно открытым, то ребёнок облокотиться на москитную сетку, чувствуя себя за ней в безопасности, поскольку создается иллюзия закрытого окна.

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